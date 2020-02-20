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البحرين.. تقييم لخريجين الطب من الجامعات الصينية

الخميس، 20 فبراير 2020 02:21 م
البحرين.. تقييم لخريجين الطب من الجامعات الصينية لقاءات تعريفية مع خرجى الطب من الجامعات الصينية
وكالات

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بدأ فريق العمل المعنى بمراجعة تقييم المؤهلات الطبية الصادرة من الجامعات الصينية، بعقد لقاءات تعريفية مع حاملى المؤهلات بهدف شرح المهارات التى سيتم قياسها من خلال الامتحان الموحد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، قد تقرر عقد الامتحانات خلال يومى السبت والأحد القادمين، حيث أبدى الطلبة تعاونهم مع فريق العمل وارتياحهم من سهولة الإجراءات، مثمنين توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع خريجى الجامعات الصينية.

ورفع فريق العمل شكره وتقديره للتجاوب السريع الذي أبدته جامعة الخليج العربي فيما يخص تجهيزات لقاءات الطلبة بالتنسيق مع عميد كلية الطب، كما خص بالشكر رئيس الجامعة الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي على دعمه لفريق العمل تنفيذا لتوجيهات الحكومة الصادرة في هذا المجال.

في شأن بحرينى أخر، أكدت النائبة فاطمة عباس رئيسة اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب في المملكة البحرينية،  أن اللجنة التقت بالشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019.

وكما نشرت وكالة الأنباء البحرينية، تم خلال الاجتماع استعراض المرئيات الحكومية الواردة إليها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مرئيات جمعية أمنية طفل، وبعد النقاش قررت اللجنة استكمال مشروع القانون للاجتماع المقبل.

وفي جانب متصل، اطلعت اللجنة على طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس الحصول على رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، كما واطلعت على رأى المستشار القانوني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.  


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