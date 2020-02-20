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البحرين.. المرأة والطفل تناقش اصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم

الخميس، 20 فبراير 2020 01:56 م
البحرين.. المرأة والطفل تناقش اصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم مجلس النواب البحرينى - أرشيفية
وكالات

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أكدت النائبة فاطمة عباس رئيسة اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب في المملكة البحرينية،  أن اللجنة التقت بالشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019.

وكما نشرت وكالة الأنباء البحرينية، تم خلال الاجتماع استعراض المرئيات الحكومية الواردة إليها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مرئيات جمعية أمنية طفل، وبعد النقاش قررت اللجنة استكمال مشروع القانون للاجتماع المقبل.

وفي جانب متصل، اطلعت اللجنة على طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس الحصول على رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، كما واطلعت على رأى المستشار القانوني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.

كانت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، أكدت أن النهج الحكيم للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، أبرز الوجه الحضارى لمملكة البحرين، وجعلها ضمن الدول الرائدة عربيا وإقليميا وعالمياً فى المجالات التنموية المختلفة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أشارت رئيسة مجلس النواب على هامش احتفالية ميثاق العمل الوطني التى أقيمت تحت رعاية الملك، وبتنظيم من وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، إلى أن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك، جعلت من مملكة البحرين ذات مكانة رائدة ومتقدمة في العديد من المجالات، في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرست مبادئ العدالة والحقوق والمواطنة.

واوضحت أن ميثاق العمل الوطني يعد وثيقة العهد والمستقبل، ويشكل العنوان الأول للنهضة الحديثة في مملكة البحرين، والانطلاقة البارزة للمشروع التنموي الكبير، الذى رسخ اللبنات الأساسية للدولة المدنية العصرية.

 


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