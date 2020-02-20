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الأوقاف: ترجمة خطبة ”السنة النبوية ومكانتها فى التشريع" لـ18 لغة

الخميس، 20 فبراير 2020 12:19 ص
الأوقاف: ترجمة خطبة ”السنة النبوية ومكانتها فى التشريع" لـ18 لغة خطبة الجمعة ـ أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الاوقاف، عن ترجمه خطبة الجمعة الى 18 لغة اضافة الى لغة الاشارة، مؤكدة انه في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

واكدت الاوقاف أن موضوع خطبة الجمعة (السنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع) يتناول الحديث عن مكانة السنة النبوية وفضلها، وحجيتها، وعلاقتها بالقرآن الكريم، من حيث كونها شارحة ومفسرة ومبينة لما جاء مجملاً في القرآن الكريم، مع ضرورة التفرقة بوضوح بين ما هو من سنن العبادات، وما يندرج في أعمال العادات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان وعادات الناس .

واضافت أن أعدى أعداء السنة هم المتاجرون بالدين المحرفون له، الذين يلوون أعناق النصوص لمآرب خاصة، وكذلك الذين لم يأخذوا أنفسهم بنور العلم وأدواته ؛ لأن الغلو والتفريط ظلم كبير للسنة النبوية التي تتسق كل الاتساق مع القرآن الكريم، مع ضرورة القراءة المقاصدية والعصرية للسنة التي تتواكب مع العصر ومستجداته ، وتقرب السنة النبوية إلى الناس.

وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى ثماني عشرة لغة مكتوبة ، وخمس عشرة لغة مشاهدة ومسموعة ، مع ترجمتها إلى لغة الإشارة ، إضافة إلى الخطبة المسموعة .

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف قائمة من لهم حق دخول الاختبار النهائي للمتقدمين في مسابقة صلاة التراويح ، وذلك غدا الخميس، الساعة الحادية عشرة صباحًا بالمكتب الفنى للمسابقات والامتحانات ، بقطاع المديريات الإقليمية، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومى.


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