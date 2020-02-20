سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 12:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية لسوريا

الخميس، 20 فبراير 2020 12:00 ص
الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية لسوريا مارك لوكوك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتزم نائب أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، تقديم خطة منقحة لمجلس الأمن الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل تقديم مساعدات إنسانية لسكان مناطق شمال غربى سوريا، وقال المسؤول الأممى فى اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء "تتواصل العمليات الإنسانية، لكن حجم المساعدات الحالى لا يكفى .. لقد أبلغت مجلس الأمن الدولى بضرورة توفير 36 مليون دولار لمساعدة النازحين للأشهر الستة المقبلة، لكن من الواضح الآن أن هذا المبلغ ليس كافيا .. فى الأيام القليلة المقبلة، سنقدم خطة منقحة بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل المساعدات لـ 1.1 مليون نسمة".

وذكر لوكوك، أنه تجرى "دراسة جميع إمكانيات توسيع المساعدات الإنسانية فى شمال غرب سوريا".

وأضاف المسئول الأممى بالقول، نناقش مع تركيا إمكانية فتح المعابر الحدودية على الحدود خلال سبعة أيام فى الأسبوع، مشيرا إلى أنه تم "التوجه إلى الحكومة السورية للحصول على إذن لتقييم الوضع فى المناطق الخاضعة للجيش السوري"، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلى كرافت، إنه يجب العمل مع الحلفاء لعزل نظام الأسد سياسيا واقتصاديا، مضيفة أن واشنطن تدعم تركيا في مواجهة تصعيد النظام في إدلب.

وأضافت خلال كلمتها بمجلس الأمن بنويورك، أن النظام وإيران وروسيا يقوضون الحل السياسى للأزمة السورية، وإيران وروسيا يتحدون القرارات الأممية فى سوريا،

وتابعت أن المواجهات التركية الروسية في سوريا تسببت في نزوح الآلاف، من جانبه قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ​مارك لوكوك​، أننا ننسق مع تركيا والنظام لإيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين، مضيفا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بأكثر من 70% بسبب موجات النزوح من إدلب وحلب، والغارات الجوية استهدفت مخيمات للاجئين في إدلب

 

وأضاف خلال كلمته، أن فرار أكثر من 160 الف سوري خلال الشهر الجاري بسبب الأعمال القتالية، ومقتل أكثر من 100 مدني منذ بداية الشهر الجاري غالبيتهم من الأطفال.


الأمم المتحدة

سوريا

مجلس الأمن

مارك لوكوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة