سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 06:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع رأى: ساندرز الأوفر حظا بين الديمقراطيين للوصول للانتخابات الأمريكية

الخميس، 20 فبراير 2020 06:01 ص
استطلاع رأى: ساندرز الأوفر حظا بين الديمقراطيين للوصول للانتخابات الأمريكية السناتور الأمريكي بيرني ساندرز
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قفز السناتور الأمريكي بيرني ساندرز ، إلى المركز الأول من بين المرشحين الديمقراطيين للوصول لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح الأكثر حظا للمضي قدما للفوز في انتخابات حزبه الديمقراطي وفق إستطلاع للرأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

ووفقا للاستطلاع فإن ساندرز يتقدم المرشحين بنحو 32 في المائة بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بنتائج الاستطلاع نفسه الذي أجرته الصحيفة الشهر الماضي.

وانخفضت نسبة تأييد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بنسبة 11 نقطة لتصبح 17 في المائة، وهو ما أعطى ساندرز نسبة فارق تصل إلى 15 نقطة مقارنة بأقرب المنافسين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عمدة مدينة نيويورك مايك بلومبرج في المركز الثالث بنسبة 14 في المائة، وأشارت النسبة إلى زيادة 6 نقاط منذ إجراء أخر استطلاع للرأي في يناير الماضي.

ولم تختلف كثيرا نسبة التأييد لباقي المرشحين مقارنة بأخر استطلاع رأي حيث حلت النائبة في مجلس الشيوخ إليزابيث وارن في المركز الرابع بنسبة 11 في المائة، فيما حصل عمدة مدينة بيند الجنوبية بولاية إنديانا بيت بوتيجيج على 7 في المائة بانخفاض 2 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، جاءت امي كلوبوتشر النائبة عن مينيسوتا في المركز التالي وبنسبة لا تتعدي 6 في المائة.

ويشير الاستطلاع إلى أن ساندرز بدأ في اكتساب تأييد ودعم بسبب الردود على الأسئلة والتي تحتل غالبا عقول الديمقراطيين في الانتخابات الأولية، حيث أكد 30 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي أنهم يريدون فوز المرشح الذي وصف نفسه بالديمقراطي الاجتماعي وأن لديه الفرصة الأكبر في هزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

كما أكد 19 في المائة من المشاركين، في استطلاع الرأي، أن بايدن هو الأوفر حظا في هزيمة ترامب وهو ما يقل بنسبة 19 نقطة منذ الشهر الماضي، في الوقت الذي يعتقد 18 في المائة من الديمقراطيين والناخبين الذين يميلون ناحية الديمقراطيين أن بلومبرج لديه أفضل الفرص في الفوز والوصول إلى البيت الأبيض.

شارك في استطلاع الرأي 1066 شخصا في الفترة من 14 وحتى 17 فبراير الجاري وبنسبة خطأ وصلت إلى 3.5 في المائة.

 

 


أمريكا

الانتخابات الامريكية

بيرني ساندرز

الديمقراطيين

جو بايدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

لماذا تحرك "ماكرون" لمواجهة نشاط الإخوان فى فرنسا خلال الفترة الراهنة؟

لماذا تحرك "ماكرون" لمواجهة نشاط الإخوان فى فرنسا خلال الفترة الراهنة؟

"التموين" تعلن عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى

وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن فى شرم الشيخ غدًا

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن فى شرم الشيخ غدًا

"الغرف التجارية": مصر لن تتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات بالصين

"الغرف التجارية": مصر لن تتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات بالصين

"ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى ويشاهد كـ"هرم ضبابى"

"ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى ويشاهد كـ"هرم ضبابى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة