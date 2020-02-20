ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل لـ 4 إصابات

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت كل من وزارتي الصحة والخارجية الإسرائيليتين، الخميس، أنه بعد اجراء فحص طبي لركاب سفينة "دايموند برينسيس" السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، تبيّن إصابة إسرائيلي رابع بفيروس كورنا، وسيبدأ العلاج في مستشفى باليابان، وبهذا ينضم إلى ثلاثة إسرائيليين آخرين مصابين من أصل 15 إسرائيلي متواجد على متن السفينة.

وسيتم اجلاء جميع ركاب السفينة الإسرائيليين فجر الجمعة من السفينة حتى يغادروا إلى إسرائيل بعد موافقة السلطات اليابانية على السماح بنقلهم مباشرة إلى الطائرة التي ستعود بهم إلى تل أبيب.

وكان وزير الصحة يعقوب ليتسمان قد أصدر تعليماته إلى مركز "شيبا" الطبي في تل هشومير (وسط إسرائيل) بالاستعداد لنقل الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من سفينة سياحية قبالة سواحل اليابان إلى الحجر الصحي فور وصولهم إلى إسرائيل ، وأضافت الوزارة أنه سيتم وضعهم في وحدة منفصلة ومراقبتهم من قبل الطاقم الطبي المعين لهذا الغرض فقط.

وأعلنت وسائل إعلام يابانية مساء الخميس وفاة عجوزين أصيبا بفيروس كورونا المستجدّ أثناء وجودهما على متن سفينة "دايموند برينسيس" السياحية في ميناء يوكوهاما بسبب تفشّي الوباء فيها.

وقالت وسائل إعلام عدّة بينها شبكة التلفزيون العمومية اليابانية "أن أتش كي" إنّ العجوزين هما رجل وامرأة في الثمانينيات من عمرهما وقد تم إخلاؤهما من السفينة يومي 11 و12 الجاري بعد أن بدا عليهما أنّهما غير مصابين بالفيروس، لكن سرعان ما ظهرت عليهما أعراض المرض فأدخلا المستشفى حيث توفيا.