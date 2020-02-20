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إنقاذ 4 أشخاص انهار عليهم منزل بمنطقة السيدة زينب.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 01:48 م
إنقاذ 4 أشخاص انهار عليهم منزل بمنطقة السيدة زينب.. صور استخراج 4 أشخاص أنهار عليهم منزل بمنطقة السيدة زينب
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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نجحت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، فى استخراج 4 مواطنين عقب انهيار جزئى للعقار محل سكنهم بمنطقة السيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.

استخراج اشخاص
استخراج اشخاص

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة مفاده ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات بمنطقة السيدة زينب واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله، وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين انهيار الدرج الخارجى للعقار، وجزء من حائط إحدى الغرف ما أدى إلى احتجاز 4 أشخاص بداخل العقار، حيث تمكنت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة واستخدام المعدات اللازمة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين.

رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

انقاذ مواطنين
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اخبار الحوادث

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