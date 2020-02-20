سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إشهار 5 جمعيات أهلية جديدة تحت مظلة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 02:16 م
إشهار 5 جمعيات أهلية جديدة تحت مظلة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.. صور وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 42 الصادر بتاريخ اليوم، قرار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الاسكندرية، إمام فوزى، بإشهار مؤسسة بناء وجمعية برقم 4098 اعتبارا من 2 فبراير القادم، وذلك طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية

 

وتعمل المؤسسة فى المجال الاجتماعى، الصحى، التعليمي، الدينى، الثقافى، الأسرة والطفولة، رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، تنمية المستدامة، الاقتصادى، الأسر المنتجة، التأهيل المهنى حماية المستهلك والبيئة، الحج والعمرة، الصداقة بين الشعوب، ويتكون مجلس الأمناء من 5 أعضاء وتبيع صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الاهلية.

 

من جهة أخرى، نشرت الجريدة قرار أخر بإشهار المؤسسة الدولية لمفتشى السقالات بقرار مدير مديرية التضامن بالإسكندرية رقم 4099 اعتبارا من 2 فبراير القادم، وتعمل فى مجال الاجتماعى والعلمى والصحى والتعليمى والتأهيل المهنى والتدريب والحج والعمرة ويتكون عدد مجلس الامناء من 5 أعضاء.

 

فيما نشرت الجريدة فى عددها اليوم، قرار إشهار جمعية مارينا الأهلية بقرار رقم 4100 اعتبارا من 2 فبراير القادم، وتعمل فى مجال تنمية المجتمع، حماية البيئة، المجال الثقافى، والعلمى، ويتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء.

 

كما تم إشهار جمعية شباب العزة بقرار رقم 4101 اعتبارا من 2 فبراير القادم، و تعمل فى النشاط الاجتماعى، الدينى، التعليمى، الاقتصادى، رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ، حماية البيئة، ويتكون مجلس الادارة من 9 أعضاء، وتتبع جمعية الأمين الخيرية. وكذلك قرار إشهار جمعية قطرات الغيث لتنمية المجتمع المحلى بالإسكندرية بقرار رقم 4102 اعتبارا من 2 فبراير القادم، وتعمل فى مجال تنمية المجتمع المحلى، المجال الاجتماعى، الطبى، التعليمى، الدينى، الأسر المنتجة، رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، حماية المستهلك، حماية البيئة، ويتكون مجلس الإدارة من 5 أعضاء.

 

الجريدة-الرسمية-تنشر-اشهار-جمعيات-فى-الاسكندريه-(1)
 
الجريدة-الرسمية-تنشر-اشهار-جمعيات-فى-الاسكندريه-(2)
 
الجريدة-الرسمية-تنشر-اشهار-جمعيات-فى-الاسكندريه-(3)
 
الجريدة-الرسمية-تنشر-اشهار-جمعيات-فى-الاسكندريه-(4)
 
الجريدة-الرسمية-تنشر-اشهار-جمعيات-فى-الاسكندريه-(5)

 

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

الجمعيات الاهلية

وزارة التضامن الاجتماعى

وزارة التضامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة