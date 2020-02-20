إشهار 5 جمعيات أهلية جديدة تحت مظلة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

نشرت جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 42 الصادر بتاريخ اليوم، قرار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الاسكندرية، إمام فوزى، بإشهار مؤسسة بناء وجمعية برقم 4098 اعتبارا من 2 فبراير القادم، وذلك طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية

وتعمل المؤسسة فى المجال الاجتماعى، الصحى، التعليمي، الدينى، الثقافى، الأسرة والطفولة، رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، تنمية المستدامة، الاقتصادى، الأسر المنتجة، التأهيل المهنى حماية المستهلك والبيئة، الحج والعمرة، الصداقة بين الشعوب، ويتكون مجلس الأمناء من 5 أعضاء وتبيع صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الاهلية.

من جهة أخرى، نشرت الجريدة قرار أخر بإشهار المؤسسة الدولية لمفتشى السقالات بقرار مدير مديرية التضامن بالإسكندرية رقم 4099 اعتبارا من 2 فبراير القادم، وتعمل فى مجال الاجتماعى والعلمى والصحى والتعليمى والتأهيل المهنى والتدريب والحج والعمرة ويتكون عدد مجلس الامناء من 5 أعضاء.

فيما نشرت الجريدة فى عددها اليوم، قرار إشهار جمعية مارينا الأهلية بقرار رقم 4100 اعتبارا من 2 فبراير القادم، وتعمل فى مجال تنمية المجتمع، حماية البيئة، المجال الثقافى، والعلمى، ويتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء.

كما تم إشهار جمعية شباب العزة بقرار رقم 4101 اعتبارا من 2 فبراير القادم، و تعمل فى النشاط الاجتماعى، الدينى، التعليمى، الاقتصادى، رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ، حماية البيئة، ويتكون مجلس الادارة من 9 أعضاء، وتتبع جمعية الأمين الخيرية. وكذلك قرار إشهار جمعية قطرات الغيث لتنمية المجتمع المحلى بالإسكندرية بقرار رقم 4102 اعتبارا من 2 فبراير القادم، وتعمل فى مجال تنمية المجتمع المحلى، المجال الاجتماعى، الطبى، التعليمى، الدينى، الأسر المنتجة، رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، حماية المستهلك، حماية البيئة، ويتكون مجلس الإدارة من 5 أعضاء.