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إحباط محاولة 3 أشخاص سرقة سيارة مواد غذائية بالنزهة

الخميس، 20 فبراير 2020 01:27 م
إحباط محاولة 3 أشخاص سرقة سيارة مواد غذائية بالنزهة متهمين- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – بهجت أبو ضيف

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من احباط محاولة 3 أشخاص سرقة سيارة مواد غذائية بالنزهة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفأدة ثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، اشتبه في شخصان، وباستيقافهما تبين أنهما كلاً من، "م.م.ف"، 29 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 3439 لسنة 2011م  قصر النيل "سرقة "، و"ع.ط.ع"25 سنة عاطل، وضبط  بحوزتهما (( مفتاح تشغيل سيارة " مصطنع "، بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط  أقرا بأنهما كانا في سبيلهما لسرقة السيارة رقم  ف د ر 984  ماركة شيفروليه  موديل 2020م بيضاء اللون " بصندوق مغلق " والتابعة لشركة قباء للمواد الغذائية باستخدام  المفتاح المضبوط بحوزتهما حال توقفها بالشارع محل الضبط بتحريض من "ر.س"، 45  سنة، سائق بذات الشركة والسابق اتهامه في القضية رقم 41 لسنة 2002م المرج " بلطجة ".

وأضافا بتحصلهما على المفتاح من الأخير، وتم بإرشادهما ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله كسائق بالشركة المُشار إليها، اختمرت في ذهنه  فكرة سرقة إحدى سيارات الشركة ومساومة مالكها على دفع مبلغ مالي نظير إعادتها، وفي سبيل ذلك إستعان بالمتهمان سالفى الذكر لتنفيذ مخططه، وتسليمهما نسخة من مفتاح السيارة تمكن من إصطناعها وإخبارهما بخط سير السيارة ومكان تواجدها بالشارع المُشار إليه " لتوريد مواد غذائية " حتى يتمكنا من سرقتهاأمكن التوصل لمالك السيارة  "م.أ"،  40 سنة، مدير شركة للمواد الغذائية، باستدعائه تعرف علي المتهم الثالث، واتهمهم بالشروع في سرقة السيارة ، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


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