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إحباط محاولة بيع 8 آلاف لتر بنزين فى السوق السوداء بالسلام

الخميس، 20 فبراير 2020 01:33 م
إحباط محاولة بيع 8 آلاف لتر بنزين فى السوق السوداء بالسلام سولار- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة، فى إحباط محاولة بيع 8 آلاف لتر بنزين فى السوق السوداء بالسلام، وطن سلع غذائية فاسدة في السيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطاراً يفيد بتمكن قوة من وحدة مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعينين بكمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان، من ضبط "م.ك.م" 27 سنة، سائق، ومقيم 4 شارع البترول ـ مدينة الصفا بدائرة قسم شرطة المرج، حال استقلاله السيارة رقم ي ج ر 672 نقل " فنطاس " تحوى مواد بترولية بإجمالى 8 آلاف لتر بنزين 80 .

وبمناقشته اعترف بتحصله على المضبوطات من محطة وقود مصر للبترول الكائنة بشارع إسكندرية بدائرة قسم شرطة السلام ثانى بقصد التصرف فيها بالبيع  بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (المدير المسئول عن محل غير مرخص للوجبات الجاهزة الكائن مقره بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبحوزته داخل المحل (1,085 طن سلع غذائية عبارة عن "مقطعات لحوم، كبده، كوارع، عكاوى" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى) وذلك تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلاً الغش على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر محققاً أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


مباحث القاهرة

بيع سلع غذائية

امن القاهرة

السيدة زينب

السلام

اخبار الحوادث

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