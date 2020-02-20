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إجراءات مشددة لتنظيم ومحاربة السير العشوائى لـ"التكاتك" بالغربية.. تعرف عليها

الخميس، 20 فبراير 2020 10:25 ص
إجراءات مشددة لتنظيم ومحاربة السير العشوائى لـ"التكاتك" بالغربية.. تعرف عليها توك توك - ارشيفية
الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

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شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تنفيذ قرار تنظيم سير التوك توك على مستوى المحافظة، والذى يتضمن العديد من الإجراءات التي تستهدف محاربة السير العشوائى للتوك توك والتي تتمثل فى إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لأى مركبة توك توك، وحظر سير مركبات التوك توك في شوارع المدن والتي يزيد عرضها عن 6 م.

ومن ضمن تلك الإجراءات حظر سير التوك توك في الطرق السريعة والطرق الرئيسية بين المدن وإلغاء ترخيص أي توك توك إذا ضبط يسير بدون لوحات الترخيص ويحجز التوك توك لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ولا يعاد ترخيصه قبل مرور سته أشهر، ومصادرة مركبات التوك توك إذا خالفت خطوط السير المذكورة في البند رقم (3،2) من القرار لمدة شهر وغرامة 2000 جنيه وعند تكرار المخالفة تكون المصادرة لمدة 3 شهور وغرامة 3000 جنيه وفي حالة التكرار لمرة ثالثة يصادر لمدة 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه، يتم مصادرة التوك توك الغير مرخص متى ما ضبط في أي مكان ويصادر لمدة 3 شهور وغرامة 3000 جنيه.

من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على ضرورة العمل على تعديل سلوك الطالب وزرع حب الوطن والانتماء داخله والاهتمام بالأنشطة المدرسية بالتوازي مع الاهتمام بالعملية التعليمية وتعميم الأنشطة في كافة المراحل، مؤكداً أن المدرسة هي مؤسسة تربوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المحافظ مع مديري إدارات التربية والتعليم على مستوى المحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأكد محافظ الغربية ضرورة إشعار التلاميذ بقيمة الدولة وتوعيتهم بأهم المشاريع القومية التي يتم تنفيذها وما تشهده الدولة من تطوير في كافة المجالات، مشيراً إلى تنظيم رحلات لزيارة المشروعات القومية على أن تشمل جزء ترفيهي وعمل زيارات للمناطق الأثرية والدينية والتركيز على اعتبار رسالة التدريس والتعلم رسالة سامية تساهم في تشكيل جيل قوى والعمل على خلق عامل جذب داخل المدرسة لاحتواء الطالب.

وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية أهمية تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي لتعديل سلوكهم وحل مشاكلهم النفسية مع تفعيل دور مجلس الآباء داخل المدارس وإشراكهم في قضايا التعليم والاستماع إليهم ومشاركتهم أيضاً في تجميل مدارسهم وحثهم على نظافتها وإظهارها بالمظهر اللائق.

وهنأ محافظ الغربية الطلاب الفائزين في المسابقة العالمية "مقال اللغة الإنجليزية" التابعة لمنظمة Trust for sustainable living التابعة للأمم المتحدة.
وفاز فى هذه المسابقة مدرسة السادات الثانوية بدمرو للمرة الرابعة على التوالى ومدرسة عبد الواحد وبشبيش للعام الثانى، وبذلك يحق للطلاب المشاركين أن يشاركوا فى المناظرة الدولية بتاريخ 15/7/2020.
وفى هذا السياق أكد محافظ الغربية أن هذا الفوز يعكس قدرة الطالب المصرى على المنافسة فى جميع المسابقات المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة ، مشيراً إلى أهمية العمل على إكتشاف الموهوبين من الطلاب فى كافة المجالات والعمل على  تنمية موهبتهم .
 

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