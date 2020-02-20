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"أوكسفام" تعلن مقتل اثنين من موظفيها فى هجوم مسلح جنوبى سوريا

الخميس، 20 فبراير 2020 02:00 ص
"أوكسفام" تعلن مقتل اثنين من موظفيها فى هجوم مسلح جنوبى سوريا سوريا
أ ش أ

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أعلنت منظمة "أكسفام" الإغاثية الدولية مقتل اثنين من موظفيها وإصابة متطوع، في هجوم مسلح استهدفهم في محافظة درعا جنوبي سوريا.ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس ، الاربعاء، عن المنظمة قولها في بيان لها - إن "الهجوم وقع بين منطقتي نوى واليادودة في ريف درعا الغربي، حيث تعرضت سيارة كانت تقل فريقا من المنظمة لإطلاق نار من قبل "مجموعات مسلحة لا تزال مجهولة الهوية حتى اللحظة".

وأدى الاعتداء بحسب المنظمة إلى مقتل مسؤول السلامة بمكتب "أوكسفام" الجنوبي وسام هزيم، والسائق عادل الحلبي، كما أسفر الهجوم عن إصابة أحد المتطوعين بالمنظمة.

ونعت "أوكسفام" القتيلين ونددت بالهجوم، داعية جميع الأطراف إلى ضمان سلامة الموظفين الإنسانيين العاملين في سوريا.

من جهتها .. نقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن مصدر في مستشفى درعا الوطني قوله - "إن الهجوم وقع أثناء توجه الفريق إلى مدينة نوى للقيام بمهمة للكشف على مدارسها".

يشار إلى أن "أوكسفام" تضم حاليا 17 مؤسسة خيرية تنشط في أكثر من 90 بلدا في مجال مكافحة الفقر وعدم المساواة، وفي سوريا تعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.

 

 


اوكسفام

سوريا

درعا

هجوم

اطلاق نار

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