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أسقف جنوب سيناء يتفقد كنيسة تحت الإنشاء ويشيد بالصحوة الأمنية.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 04:01 م
أسقف جنوب سيناء يتفقد كنيسة تحت الإنشاء ويشيد بالصحوة الأمنية.. صور أسقف جنوب سيناء يتفقد كنيسة تحت الإنشاء
كتبت سارة علام

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زار الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء للأقباط الأرثوذكس، كنائس مدن دهب ونويبع وشرم الشيخ إذ زار الأقباط هناك وصلى قداسا بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ كما تفقد مشروع كنيسة جديدة تحت الإنشاء بالمحافظة وفقا لبيان رسمي صادر عن إيبراشية جنوب سيناء اليوم.

الأسقف أشاد بما وصفه بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهضة العمرانية بجنوب سيناء وكذلك يقظة الأجهزة الأمنية التي يشعر بها العاملين والمقيمين بتلك المحافظة، وفي جولته تلك زار مزرعة للنباتات النادرة مملوكة لأحد الأقباط المقيمين بسيناء ورافقه في جولته كلا من اليوم القس ميرون السينائي والقس فيلوباتير السينائي والقس يؤانس والقس كيرلس.

فيما يبدأ الأقباط الأرثوذكس الإثنين المقبل الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم  صيام الكنيسة إلى درجات.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، أما بداية من الأسبوع الثاني -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلي الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد.


أسقف جنوب سيناء يتفقد كنيسة تحت الإنشاء (1)
أسقف جنوب سيناء يتفقد كنيسة تحت الإنشاء (1)

أسقف جنوب سيناء يتفقد كنيسة تحت الإنشاء (2)
أسقف جنوب سيناء يتفقد كنيسة تحت الإنشاء (2)

أسقف جنوب سيناء يتفقد كنيسة تحت الإنشاء (3)
أسقف جنوب سيناء يتفقد كنيسة تحت الإنشاء (3)

أسقف جنوب سيناء يتفقد كنيسة تحت الإنشاء (4)
أسقف جنوب سيناء يتفقد كنيسة تحت الإنشاء (4)

 

 


الانبا ابوللو

أسقف جنوب سيناء

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