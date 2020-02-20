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"أبو جودة" أقدم مشارك فى سباقات الهجن بسيناء

الخميس، 20 فبراير 2020 06:00 ص
"أبو جودة" أقدم مشارك فى سباقات الهجن بسيناء ابوجودة " اقدم مشارك فى سباقات الهجن بسيناء
شرم الشيخ - محمد حسين

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شارك علاء أبو جودة الفواخيري أحد أقدم المشاركين فى سباقات الهجن بسيناء فى مهرجان شرم الشيخ التنشيطى، وقال "أبوجودة" لـ"اليوم السابع"، أنه مشارك قديم في السباقات منذ انطلاقتها فى سيناء عام 1994، لافتًا إلى أن من بين ما يفتخر به من إنجازات على مر تاريخه فى المشاركات، الحصول على جائزة السيف الذهبى فى سباق الهجن بالعريش عام 1996، وحضوره ومشاركته فى كل ميادين السباقات بمحافظات مصر.

وأشار إلى أنه جاء من العريش مشاركًا في السباق بـ5 هجن، وعينه على تحقيق مركز متقدم،  معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لنجاح رياضات الهجن مؤكدًا أنها تسير للأحسن وأنه كمالك ومشارك في السباقات يلمس هذا التطور والتقدم .

وينظم السباق الاتحاد المصري للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفاري شرم الشيخ، وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان .

وسبقت محافظة جنوب سيناء انطلاق الفعاليات بتجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين، كما وفرت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء فريق طبى يشرف على اتخاذ إجراءات الطب البيطري وتتضمن تركيب الشرائح الإلكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه .

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت في شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،  والشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  ولى عهد أبوظبى.


سيناء

الهجن

الامارات

سباق الهجن

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