وفد من طلاب جامعة العريش يزور مكتبة الإسكندرية

أكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أن العريش هي خط دفاع أول عن الوطن، وأن العريش هي عروس سيناء الشمالية، ويحتل طلابها- بنين وبنات- مكانة خاصة، جاء ذلك خلال استقبال مكتبة الإسكندرية- للمرة الأولى- وفدا من طلاب وطالبات جامعة العريش في إطار أنشطة مركز الأنشطة الفرنكفونية لطلاب الجامعات المصرية، الذين يدرسون باللغة الفرنسية خلال أجازة نصف العام الدراسي.

وأضاف الفقي أن مكتبة الاسكندرية وقعت منذ شهور اتفاقية مع جامعة العريش لإنشاء سفارة معرفة بها، وهي تمثل نافذة تعين الباحث والدارس علي الاطلاع على ما تحويه المكتبة من كتب ودوريات علمية ودراسات، وفي الوقت نفسه يتابع عن كثب ما يجري فيها من أنشطة وفعاليات، من خلال الشبكة الإلكترونية التي تربط المكتبة بالجامعات المصرية، وسوف تواصل المكتبة التعاون من أجل حصول الأجيال الجديدة على المعرفة من نوافذها الصحيحة.

وتستقبل المكتبة هذا الأسبوع طلابا من جامعات العريش والأزهر وطنطا والفيوم وأسيوط من كليات الآداب واللغات والالسن. ويمارس الطلاب والطالبات – خلال التدريب- تطبيقات مختلفة للغة الفرنسية لإكسابهم معلومات ثقافية وتاريخية ولغوية وفنية ومعلومات عامة، بالإضافة إلى برنامج متكامل لزيارة مكتبة الإسكندرية بكل ما تحويه من كنوز المتاحف والمعارض والعروض الحية للقبة السماوية والبانوراما الثقافية، ويتم التدريب باللغة الفرنسية تأكيدًا على مبدأ ممارسة اللغة

من جهه أخرى أعلنت مكتبة الاسكندرية عن تنظيم محاضرة الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية تحت عنوان " ماذا يحاك حاولنا محاولة لفهم المتغيرات" وذلك ضمن برنامج تدريب الطلبة الفرنكوفون فى الجامعات المصرية بمكتبة الإسكندرية والتى يشارك فيها هذا العام وللمرة الاولى طلاب من جامعة العريش والازهر، و ذلك مساء يوم الثلاثاء القادم فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمكتبة الاسكندرية.