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5 مشاكل صحية لو عندك حاجة منهم.. لازم تتعرض للشمس

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:00 ص
5 مشاكل صحية لو عندك حاجة منهم.. لازم تتعرض للشمس التعرض للشمس
كتبت نهير عبد النبى

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"متعرضش نفسك للشمس كتير"، من الجمل التي نسمعها دائما، فالتعرض المستمر لأشعة الشمس يعرضنا لمخاطر صحية عديدة، ومنها حروق الجلد وضربة الشمس والأمراض السرطانية، ولكن لا يعنى ذلك عدم التعرض للشمس فقد أثبتت الدراسات والأبحاث انها تمد الجسم بفيتامين د وبعض الفيتامينات الأخرى ولها فوائد عديدة على صحة الجسم وتحميه من الامراض،  وحسب ما ذكره موقع  lifehack فأن هناك بعض الامراض والحالات الصحية التي يجب  يتعرض أصحابها للشمس وهم:

حالات يجب أن تتعرض للشمس
 

1:مرضى الضغط المرتفع

أثبتت بعض الأبحاث أن مركب "أكسيد النيتريك" يساعد على خفض ضغط الدم ويتم إطلاقه في الأوعية الدموية بمجرد أن يلمس ضوء الشمس الجلد، وبالتالي يجب أن يتعرض مرضى الضغط المرتفع للشمس دائمان وبالتالي يعمل على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 

2:مرضى هشاشة العظام

تحتوى أشعة الشمس على نسبة عالية من فيتامين د وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة العظام والمفاصل وتحميها من الهشاشة والتهابات المفاصل، لذلك يجب على مرضى الهشاشة والم المفاصل التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر.

 

3:مرضى الاكتئاب

أثبتت الدراسات والأبحاث أن التعرض لأشعة الشمس يعمل على فرز هرمون السعادة وبالتالي يساعد في علاج الاكتئاب وتقليل التوتر والقلق.

 

4:من يعانون من الأرق المستمر

اضطرابات النوم والارق من المشاكل التي يعانى منها الكثيرون وفى هذه الحالة ينصح بالتعرض لأشعة الشمس حيث انها تساعد على تهدئة الجسم والتخلص من الأرق والتوتر.

 

5:مرضى الزهايمر

اثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس باستمرار لديهم قدرات عقلية افضل عن غيرها كما انهم يتمتعون بذاكرة جيدة، لذلك ينصح مرضى الزهايمر بالتعرض المستمر للشمس لتعزيز حالتهم الصحية.


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