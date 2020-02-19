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وكيل تعليم الغربية يستعرض نشاط مجلس الأمناء والآباء بحضور أعضاء المجلس

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:00 م
وكيل تعليم الغربية يستعرض نشاط مجلس الأمناء والآباء بحضور أعضاء المجلس وكيل تعليم الغربية يستعرض نشاط مجلس الأمناء
الغربية – عادل ضرة

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حضر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المديرية، بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، بحضور السيد شعير رئيس مجلس الأمناء، والسيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية، ومدير إدارة كفر الزيات التعليمية، وأعضاء مجلس الأمناء على مستوى المديرية، وأعضاء التوجيه العام للتربية الاجتماعية.

وخلال الاجتماع تم استعراض تشكيل لجان المجلس، وعرض ما ساهمت به مديرية التربية والتعليم في مبادرة "بإيدينا نجملها" والتي أطلقها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك من خلال مجلس الأمناء وجمعية رعاية الطلاب بالغربية، كذلك تم عرض ما ساهمت به مديرية التربية والتعليم في إنجاح مؤتمر "ملوك الشمال" بالتعاون مع متحف آثار مدينة طنطا.

من ناحيه أنهى التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالغربية، تحت رعاية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وإشراف فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني،  مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفني التجاري على مستوى الغربية، حيث أسفرت المسابقة عن فوز مدرسة كفر الزيات التجارية بنات التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية في شعبة إدارة الأعمال،  ومدرسة دماط التجاري المشتركة، التابعة لإدارة قطور، في شعبة التسويق، أما في شعبة التأمينات، فقد فازت مدرسة دفرة التجارية المشتركة، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وأخيراً فازت مدرسة كفر سالم النحال التجارية المشتركة، بإدارة السنطة، في شعبة القانون.

من ناحيته، هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم، المدارس الفائزة والإدارات، متمنياً فوز الغربية في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى القطاع ثم المستوى الجمهوري، موضحا أنه سيتم الإعلان عن المدارس الفائزة في حينه، وتكريم المدارس الفائزه.


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