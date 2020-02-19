وزير الدفاع السودانى يدعو لتعزيز التعاون العسكرى مع الكاميرون

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أكد الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني، متانة العلاقات الثنائية مع الكاميرون، وأهمية تعزيز التعاون العسكري المتبادل.

ودعا وزير الدفاع السوداني، لدى لقائه اليوم الاربعاء مع العقيد انجيما موبي عليو الملحق العسكري لدولة الكاميرون في السودان، إلى أن يكون التعاون العسكري مدخلا للتعاون في كافة المجالات الأخرى، ومنها عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتدريب، والتعاون في مجال التصنيع الحربي، داعيا وزير الدفاع الكاميروني لزيارة السودان.

من جانبه، أكد الملحق العسكري الكاميروني أهمية تعزيز العلاقات المشتركة في المجال العسكري خاصة التبادل في مجال التدريب، وتعهد بدفع العلاقات الثنائية بين وزارتي الدفاع، والقيام بكل الأدوار المطلوبة منه في هذا الصدد.

ومن جهة اخرى أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، حرص حكومة الفترة الانتقالية على تعزيز وتطوير التعاون بين السودان وهولندا.

والتقى حمدوك اليوم الاربعاء، مع وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية سيجريد كاخ، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزيرة الخارجية أسماء عبد الله.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين، وتطرق اللقاء كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان خاصة مباحثات السلام التي تجري بجوبا، وأهم التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، ودعا رئيس مجلس الوزراء، هولندا إلى مساعدة السودان خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية و مساندته من أجل إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت الوزيرة الهولندية دعم حكومتها للسودان، وتقديمها كل ما يمكن لمساعدته في الفترة القادمة من أجل تحقيق الاستقرار، لاسيما وأن استقرار السودان مهم جدا للمنطقة والإقليم ككل.

في غضون ذلك، أشاد الدكتورعبدلله حمدوك، بدور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل في السودان، وذلك خلال لقائه مع ليز بارك رئيسة المنظمة السويدية لرعاية الطفولة، ولينا انجلستام مدير البرنامج الدولي في المنظمة.

وأكد حمدوك أن الصحة والتعليم من أولويات برامج حكومة الفترة الانتقالية، منوها بالبرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها المنظمة السويدية في مجال الخدمات الأساسية للأطفال في البلاد.