وزير الدفاع الإيطالى: نشارك روسيا القلق إزاء تدهور أوضاع سوريا

كتبت فاطمة شوقى

قال وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى :"إننا نشارك روسيا، المخاوف بشأن تدهور الوضع فى سوريا"، وذلك فى تصريحات عند نهاية اجتماع (2+2) لوزراء الخارجية والدفاع فى الجمهورية الإيطالية والاتحاد الروسى الذى انعقد فى روما أمس الثلاثاء.

وأضاف الوزير جويرينى، أن "إيطاليا تتعاون مع روسيا منذ بعض الوقت فى القطاعات العلمية، وعلى سبيل المثال منطقة القطب الشمالى، التى قمنا بإجراء أنشطة بحثية هيدروغرافية فيها، ونرى هوامش كبيرة لزيادة التعاون مع الاتحاد الروسى"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وفى سياق آخر، قال وزير الدفاع: "نحن نؤيد أشكال نقل الخبرات حول الالتزام المشترك فى مجال مكافحة القرصنة البحرية".

وخلص الوزير المنتمى الى الحزب الديمقراطى، مذكراً بأن "المجلس الروسى التابع لحلف شمال الأطلسى، يمثل أداة ذات أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية والإبقاء على قناة مفتوحة للنقاش حول القضايا الأساسية للأمن الدولى".

ووصف جورينى اجتماع (2+2) لوزراء الخارجية والدفاع فى الجمهورية الإيطالية والاتحاد الروسى بـ"الصريح والبناء" ، حيث أنه سار علة نقاط ثابتة.

وفى تصريحاته بنهاية الإجتماع، أضاف الوزير جويرينى أنه "على غرار ما تمكنت من تسليط الضوء عليه لنظيرى الروسى، فإن المشروع الأوروبى والحلف الأطلسى يمثلان أساس بنيتنا الأمنية، كما “أننا نؤيد باقتناع ضرورة تطوير حوار فعال وواضح وملموس مع الجهات الفاعلة الرئيسية على الساحة الدولية بهدف حماية المصالح الاستراتيجية لبلدنا".

واشار وزير الدفاع الى أن "موسكو من المؤكد إحدى هذه الجهات، وأن دورها فعال وهام فى حل الأزمات فى المناطق التى تهم بلادنا بشكل أكبر،ولا يمكننا ألا نأخذها بعين الاعتبار".

واختتم بالقول "لقد أرسينا الأسس اللازمة لتطوير هذه اللقاءات بشكل أكثر انتظامًا، وأعتقد أن النتائج التى تم اقتناؤها اليوم ترضى الجميع".