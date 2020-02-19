وزير الدفاع الإيرانى: الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية متضرر بشدة

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى قوله اليوم الأربعاء إن الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية التى أسقطت عن طريق الخطأ فى إيران فى الشهر الماضى متضرر بشدة.

وقال حاتمى إن الصندوق "تعرض لضرر ملحوظ وطلبنا من قطاع الصناعات الدفاعية المساعدة فى إعادة تركيبه". وتابع "يتعين إصلاحه أولا ثم قراءة بياناته".

كان من بين ضحايا الطائرة 57 مواطنا كنديا و 138 شخصا مرتبطين بكندا، وكان العديد منهم من الطلاب والأكاديميين العائدين إلى كندا بعد عطلة ديسمبر.

من جهة أخرى ، يسعى محاميان كنديان، سبق وأقاما دعوى قضائية ناجحة ضد إيران، إلى إعادة الكرة هذه المرة بالنيابة عن ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التى أُسقطت فوق طهران الشهر الماضي، مطالبين بتعويض لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندى (1.1 مليار دولار).

وأقيمت الدعوى ضد إيران والزعيم الأعلى الإيرانى والحرس الثورى وجهات أخرى، وأقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ فى الثامن من يناير مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا من بينهم 57 كنديا.