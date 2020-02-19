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هل يصيبك ركوب الطائرة بالأمراض؟.. ومتى يجعلك السفر مريضاً؟

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:30 م
هل يصيبك ركوب الطائرة بالأمراض؟.. ومتى يجعلك السفر مريضاً؟ ركوب الطائرة
كتبت فاطمة خليل

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يعتقد الكثير من الناس أن السفر وركوب الطائرة قد يصيبك بالمرض والتعب ولكن هذا الأمر ليس صحيحاً بالضرورة، حيث أن هناك أشياء خاطئة قد تعتقدها تشير إلى أن ركوب الطائرة يصيبك بالمرض، ونتعرف عليها في السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

معتقدات عن ركوب الطائرة وأنه قد يجعلك مريضاً

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الطائرة ليست مليئة بالجراثيم

قد تعتقد أن الهواء الذى تشمه داخل الطائرة مليئاً بالجراثيم، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث يتم إعادة تدويره من خلال مرشحات عالية الكفاءة لمنعنا من شم الوقود، ونصف الهواء في طائرة على ارتفاع 35000 قدم يأتي من خارج الطائرة وهو معقم للغاية، ولا يوجد به الميكروبات.

ستمرض إذا مرض أي مسافر على متن الطائرة

قد تتعرض لمرض إذا كنت تجلس مباشرة بجوار شخص مصاب بالزكام أو أمامه أو خلفه، أو الانفلونزا، ومع ذلك، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن المرض كنتيجة مباشرة للسفر جواً غير شائع، ويجب أن تتلقى لقاح الأنفلونزا السنوي فهو أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا حتى لو كنت عرضة للخطر.

 سوف تصاب بالمرض عند جلوسك بجوار شخص مريض

إذا قمت بتغطية سعالك، وغسل يديك وابتعاد يديك عن وجهك، يمكنك البقاء بصحة جيدة، يعد استخدام معقم اليدين بعد لمس الأسطح التي يمسها الآخرون فكرة رائعة.

إذا لم تتعرض لشيء ما على متن الطائرة، فربما تتعرض في المطار

يمثل الاختلاط المتزايد للأشخاص في المطار بعض المخاطر، فمن المحتمل أن تكون على اتصال مع المزيد من الأشخاص - والأسطح التي يحتمل أن تكون ملوثة - أكثر من المعتاد، وهذا هو أهم وقت للحفاظ على نظافة اليدين بالماء والصابون أو مطهر اليدين.

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النوم الجيد ليلاً سوف يساعدك على مقاومة العدوى

وجدت دراسة حديثة أن احتمال الإصابة بنزلة برد كان أكبر مع أقل من سبع ساعات من النوم، مقارنة بثمانية ساعات أو أكثر من النوم. فكر في كيفية حصولك على مزيد من الراحة قبل الرحلة وأثناءها وفي طريقك إليها.

يمكن أن تساعدك أقنعة النوم، سدادات الأذن أو سماعات إلغاء الضوضاء ووسادة صغيرة على النوم في الطائرة.

تناول الفيتامينات سوف يحميك من العدوى أثناء الطيران

لا توجد أدلة أو دراسات تشير إلى أن تناول الفيتامينات سوف تحميك من العدوى، ولكن ممارسة النظافة الشخصية الجيدة لليدين ستوفر لك المزيد من الجهد في الوقاية من العدوى.

التفكير في أنك ستمرض أثناء الطيران يزيد من احتمال الإصابة بالمرض

وهذا من المعتقدات الخاطئة، لأن القلق لن يجعلك مريضًا، لكن اتخاذ تدابير وقائية سوف يحميك من المرض، يمكن أن ارتداء قناع "كمامة" بشكل صحيح، فإنها تقوم بتصفية 95 ٪ من الجسيمات، بما في ذلك الجراثيم.


ركوب الطائرة والاصابة بالمرض

الامراض المعدية

ركوب الطائرة

انتقال الجراثيم

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