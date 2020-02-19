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نيابة السادات تحقق مع مدير مدرسة الفاروق صاحبة واقعة فيديو الراقصة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:44 ص
نيابة السادات تحقق مع مدير مدرسة الفاروق صاحبة واقعة فيديو الراقصة واقعة الراقصة
المنوفية -محمد فتحى

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تباشر نيابة السادات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد شلوفه رئيس النيابة، وعبد المنعم حشيش وكيل نيابة مدينة السادات، التحقيقات مع هشام إمام مدير مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صاحبة واقعة مشاهدة فيديو لراقصة على السبورة الذكية للفصل أثناء اليوم الدراسى .

 

وكان معتز حجازى المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية،قد أكد أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لفحص واقعة قيام طلاب أحد الفصول الدراسية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات بالرقص على ما يسمى بأغانى المهرجانات وتداول الفيديوعلى مواقع التواصل الإجتماعى ، بناء على توجيهات من  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

 

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إحالة المتسببين فى الواقعة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره  وإهماله  .

 

وأضاف أنه تم إستبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين من المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات حول الواقعة .

 

وتداول رواد فيس بوك صور لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل صور للفيديو كليب لراقصة الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى.

 

وعلى الفور قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتم فصل 22 طالب 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات ،و فصلهم 15 من قبل لجنة الحماية الإدارة التعليم، كما تم إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات للتحقيق .

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وشددت الوزارة، في خطابها إلي المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة ، أن الغناء أداء فني راق يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.

 


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