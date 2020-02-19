نقطة أمنية ومنطقة خدمات.. أبرز مطالب مستثمرى القليوبية لرئيس هيئة الاستثمار (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أولى زياراته للمحافظة بحضور عدد كبير من المستثمرين بالمحافظة، لعقد اجتماع لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتيسير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتطويرها، لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء ناصر العبد مستشار رئيس الهيئة، واللواء حسام الحداد رئيس قطاع المكتب الفني بالهيئة، ومجدى النبراوي رئيس قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، كما حضر اللقاء أيضا عدد كبير من نواب البرلمان ومسئولي البنوك المصرية.

جاء ذلك في إطار سعي المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في المحافظة تماشياً مع خطة الدولة المصرية لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال، وخلال اللقاء بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وإمكانية استغلالها الاستغلال الأمثل على نحو يحقق خطة الدولة الشاملة في مجال الاستثمار.

كما أكد الجانبان، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة ومحافظة القليوبية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمحافظة ومجابهة التحديات التي تواجه المستثمرين بها.

وقال محافظ القليوبية، خلال اللقاء، إن المحافظة تولي اهتماما كبيرا للاستثمار والتنمية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين للتعرف على مشاكلهم وحلها فورا، بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدا أنه تم إنشاء مكتب لخدمة المستثمرين بمدينة بنها بالمنطقة الاسثمارية بمدينة بنها والمزمع افتتاحه قريبا، كما سيتم عمل فرع آخر بمدينة الخانكة بالمبنى الإداري بمنطقة الصفا الصناعية، وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بهذا المبنى أيضا للتواصل الميداني مع المستثمرين.

وأضاف الهجان، أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن الدولة تدعم المستثمر الجاد، وتقف أيضا بجانب المستثمر المتعثر حتى يتم حل مشكلته، لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات المتوقفة ودفعها للعمل وجذب أكبر عدد من المستثمرين.

وأكد المحافظ، أننا بصدد افتتاح منطقة استثمارية على أعلى مستوى والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424 لسنة 2016 بمنطقة الفاروقية - عزبة نجيب – بنها على مساحــــــة 46 فدان بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، وبها عدد 172 مشروعا عبارة عن: 118وحدة صناعية – 6 ثلاجات – و48 منفذ بيع ويتم طرحها بنظام حق انتفاع لمدة 15 عاما قابلة للتجديد والمستهدف من العمالة 2000 عامل في مجالات الأنشطة الصناعات الغذائية ومشتملاتها.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمد عبد الوهاب، أنه سعيد بتواجده بالقليوبية مؤكدا أنه جاء اليوم للاستماع للمستثمرين بالمحافظة وحل مشكلاتهم في ضوء توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتم عرض المشكلات التي يعاني منها المستثمرون ومن بينها مستثمري منطقة الشروق الصناعية والتي من بينها إدخال الصرف الصحي للمنطقة الصناعية بمنطقة الصفا، وتعديل بعض الاشتراطات الخاصة بموضوع تغيير الكيان القانوني لبعض الشركات وزيادة قدرة الكهرباء في المصانع، كما تم مناقشة مشكلة غرامة التأخير بسبب التأخر في بدء الإنتاج والتي يتم دفعها من قبل أكثر من 45 مصنعا لم يعملوا حتى الآن بسبب إجراءات خارجة عن إرادتهم، كما طالب المستثمرون أيضا بإنشاء نقطة أمنية ونقطة للإسعاف ومنطقة للخدمات.

وتعقيبا على أسئلة المستثمرين حول تذليل التحديات التي تواجههم، وعد المحافظ ورئيس هيئة الاستثمار بسرعة دراسة المشكلات التي تواجههم، والبت فيها مع كل جهة حسب اختصاصها، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل جاهدةً لتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في محافظات مصر من خلال عقد لقاءات دورية أسبوعية مع المستثمرين في مقر الهيئة، وتنظيم زيارات متكررة للمحافظات للتعرف على أهم التحديات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول لها.



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع