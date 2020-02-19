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نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات: مصر حريصة على دعم طلاب أفريقيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:36 م
نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات: مصر حريصة على دعم طلاب أفريقيا الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا  من الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات، حول الاجتماع الاستثنائى للجنة الاستشارية العامة للمجلس الإفريقى والمدغشقرى للتعليم العالى، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وعدد من المسئولين بالمراكز الوطنية من 19 دولة بالمجلس الإفريقى والمدغشقرى للتعليم العالى، بمقر جامعة سنجور فى الإسكندرية.

وفى كلمته، أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، حرص مصر على دعم إفريقيا باعتبارها عمقاً إستراتيجياً لها وخاصة فى مجال التعليم وإعداد الخريجين المتميزين للمساهمة فى النهوض بإفريقيا وتنميتها، موضحًا أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا من أجل تقديم كافة التسهيلات لجامعة سنجور، للتوسع فى أنشطتها التعليمية التى تخدم أبناء القارة الإفريقية والدول الفرنكوفونية.

وأشار نائب وزير التعليم العالى إلى أن الطلاب الأفارقة ركيزة اساسية لنهضة التعليم لما تمتلكه القارة من كوادر طاقات شبابية تمكنها من العبور نحو مستقبل واعد في مجال التنمية، وتحقيق رؤية بلادهم، موضحًا أن هذا الاجتماع يعكس الشراكة القائمة بين جامعة سنجور والمجلس الإفريقى والمدغشقرى للتعليم العالي، والاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالقارة الأفريقية فيما يتعلق بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإفريقى والمدغشقرى للتعليم العالى يعد وكالة إقليمية للتدريب والإدارة المهنية للباحثين والأساتذة، واللجنة الاستشارية العامة للمجلس هى الهيئة العلمية التي تتداول ملفات الشؤون الأكاديمية التي تقدم إلى مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن جامعة سنجور بالإسكندرية أنشئت عام 1989، وهى جامعة فرانكفونية أُسِّست باتفاقية بين الوكالة الفرانكفونية ومصر، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية الإفريقية على مستوى متميز ليكونوا رواداً للتنمية فى الدول الإفريقية، وتمنح الجامعة درجة الماجستير فى التنمية فى أحد المجالات الآتية: الصحة، والبيئة، والتراث الثقافى، والإدارة، والتعليم. كما تستقبل الجامعة سنوياً حوالى 200 طالباً من كافة الدول الإفريقية المتحدثة باللغة الفرنسية، وكذلك بعض الدول الأوروبية والآسيوية.


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