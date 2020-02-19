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نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير عزبة الهجانة.. والانتهاء قريبا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:56 م
نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير عزبة الهجانة.. والانتهاء قريبا نائب محافظ القاهرة يتفقد اعمال تطوير عزبة الهجانة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه اللواء مجدى الوصيف، رئيس حى شرق مدينة نصر أعمال تطوير أسفل كوبرى الجيش المصرى الكيلو 4.5 بعزبة الهجانة.
 
وأوضح نائب محافظ القاهرة أن الشركة الوطنية لإدارة وتنمية وإنشاء الطرق تنفذ أعمال تطوير المنطقة أسفل الكوبرى ومحيطه وذلك لتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات من حيث إنشاء باكيات (محلات) وموقف لسيارات السيرفيس وتشمل أعمل التطوير بالمنطقة وإنشاء أرصفة وتركيب انترلوك وإنشاء بالوعات صرف أمطار ورصف الشارع بشارع الحدود ( مدخل عزبة الهجانة) والانتهاء من إنشاء حديقة وزراعتها بالنجيلة والنخيل وذلك بواسطة الإدارات المعنية بحي شرق مدينة نصر، لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة.
 
واضاف صابر أنه سيتم استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمنطقة مساكن النقابات" الطوب الرملى" (المرحلة الثانية) حيث جار صب وتركيب بلدورات وتركيب انترلوك للأرصفة ثم يعقبها إنشاء بالوعات صرف أمطار ثم رصف للشوارع.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبرى الجيش بطريق السويس، وتابع الرئيس الموقف التنفيذى للطرق والمحاور الممتدة من حى مصر الجديدة إلى إحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحى حدائق القبة وميدان ابن سندر، والتقى الرئيس بالعاملين والمهندسين بالمواقع فضلا عن بعض المواطنين الذين تواجدوا بتلك المناطق.
 
وسيتم إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالى المنطقة، وأمر الرئيس باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، ووجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

 


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