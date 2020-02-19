مواطن بقنا يحرر محضرًا ضد هانى شاكر اعتراضًا على وقف مطربى المهرجانات

قنا- فريق المحافظات

حرر شاب من محافظة قنا، محضرًا بقسم شرطة دشنا، شمال محافظة قنا اعتراضًا على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

وقال محمد أسعد أبو النجا، مقيم بناحية العزازية بمركز دشنا، لقد قمت بتحرير محضر بمركز شرطة دشنا، يحمل رقم 793 لسنة 2020 إداري دشنا، للاعتراض على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

وأضاف أنه حرر المحضر لأن هناك ظلما يقع على مطربى المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية معترضة على كلمات أغاني المهرجانات، تحمل في طيها إيحاءات لا تناسب الذوق العام، والأولى المطالبة بتحسين الكلمات بما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، وعدم إغلاق الباب في وجوههم واحتوائهم.

وأكد أن أغانى المهرجانات وأصبحت واقعًا وكثير من الجمهور يستمع إليها، من فئة الشباب ويجب أن تعمل النقابة على ضبط إيقاع كلمات مطربى المهرجانات وليس منعهم.

يشار إلى أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف .

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.