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من يبارك الأحباب بهذا الشهر يحرم عليه النار..دار الإفتاء تكشف حقيقة الحديث

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:56 م
من يبارك الأحباب بهذا الشهر يحرم عليه النار..دار الإفتاء تكشف حقيقة الحديث صحة حديث من يبارك الأحباب بهذا الشهر يحرم عليه النار
كتب على عبد الرحمن

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة "فيس بوك"، من حديث منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول فضل التهنئة بشهر رجب، نصه :" من يبارك الأحباب بهذا الشهر يحرم عليه النار" غير صحيح.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"لم يقل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذلك، إلا أنه لا مانع شرعًا من التهنئة بمناسبة حلول شهر رجب من غير نسبة هذا الكلام إلى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ، وكان صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ).

صحة حديث
صحة حديث  من يبارك الأحباب بهذا الشهر يحرم عليه النار

 

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1441 هـ بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية وذلك يوم الأحد 29 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 23 فبراير2020 م ، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعى .

وأكدت الحسابات الفلكية أنه سيولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 32 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من جمادى الأخرة عام 1441 هجريًا الموافق 23 فبراير المقبل، وهو يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى بعض العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الإثنين 24 فبراير هو المتمم لشهر جمادى الأخرة لعام 1441 هجريًا، وتكون غرة شهر رجب فلكيًا الثلاثاء 25 فبراير المقبل .

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

 


دار الإفتاء

من يبارك الأحباب بهذا الشهر يحرم عليه النار

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فضل شهر رجب

هلال رجب

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