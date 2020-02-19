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خالد صلاح
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منظمة الصحة: عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل الى 73 الف حالة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:18 م
منظمة الصحة: عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل الى 73 الف حالة كورونا
ا ش ا

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 أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19 ) حول العالم وصل إلى 73 الف حالة بما في ذلك الحالات الموجودة في الصين .
وأضاف المنظري خلال مؤتمر صحفي حول أحدث المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد اليوم ، أنه منذ 3 أسابيع تم الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة في إقليم شرق المتوسط والآن بلغ إجمالي الحالات 10 حالات في دولتين.
وأوضح أن 99% من حالات الإصابة موجودة في الصين و هي المصدر المرجح لحالات الإصابة الوافدة مع الأخذ في الاعتبار رحلات السفر المتعددة و الروابط التجارية مع الصين ويحدث انتقال العدوى إلى الإقليم في مرحلة مبكرة .
 

وقال مسئول بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد دلائل على ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد فى كوريا الشمالية وذلك على الرغم من تقارير لوسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أشارت إلى وصول المرض للدولة التي تعاني العزلة.

وقال الدكتور مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء "لا توجد أي علامات على ذلك في الوقت الراهن، لا توجد دلائل على أننا نتعامل مع أي حالة لكوفيد-19 هناك".

وأوضح الدكتور رايان أن مسؤولي منظمة الصحة العالمية "ليس لديهم ما يدعوهم للاعتقاد بوجود أي مشكلات محددة" في كوريا الشمالية وسوف يقدمون للسلطات في الشمال المزيد من إمدادات المختبرات لإجراء فحوص التشخيص.

كانت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قد تحدثت عن ظهور حالات إصابة عديدة وربما وفيات بسبب الفيروس في كوريا الشمالية.

 


منظمة الصحة العالمية

شرق المتوسط

كورونا

الصين

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