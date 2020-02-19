منظمة الصحة: عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل الى 73 الف حالة

ا ش ا

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19 ) حول العالم وصل إلى 73 الف حالة بما في ذلك الحالات الموجودة في الصين .

وأضاف المنظري خلال مؤتمر صحفي حول أحدث المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد اليوم ، أنه منذ 3 أسابيع تم الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة في إقليم شرق المتوسط والآن بلغ إجمالي الحالات 10 حالات في دولتين.

وأوضح أن 99% من حالات الإصابة موجودة في الصين و هي المصدر المرجح لحالات الإصابة الوافدة مع الأخذ في الاعتبار رحلات السفر المتعددة و الروابط التجارية مع الصين ويحدث انتقال العدوى إلى الإقليم في مرحلة مبكرة .