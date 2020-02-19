مميزات وعيوب العدسات متعددة البؤر لعلاج المياه البيضاء .. الدكتور أحمد المعتصم يوضح

تقرير خاص

المياه البيضاء مشكلة تظهر مع تقدم العمر وتكون مصحوبة في الأغلب بعيوب الإبصار الأخرى مثل قصر أو طول النظر، وفي الماضي كان يتم زراعة العدسات أحادية البؤرة أو الثنائية ومع تطور التقنيات الحديثة ظهرت العدسات متعددة البؤر (Trifocal IOL).

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التالي مميزات زراعة العدسات متعددة البؤر لعلاج المياة البيضاء في العيون.

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ "اليوم السابع" إن العدسات متعددة البؤر (Trifocal) هي العدسات الأكثر تطوراً لعلاج المياة البيضاء على العين حيث يتم زرعها في العين أثناء إجراء استبدال العدسة.

* الفرق بين العدسات المتعددة البؤر والعدسات الآخرى:

وأكد أن هناك فروق بين انواع العدسات التي يتم زراعتها اثناء إجراء عملية المياة البيضاء، فهناك العدسات أحادية البؤرة وهي النوع الأكثر شيوعًا من العدسات المستخدمة لعلاج المياه البيضاء على العين، على عكس العدسة الطبيعية، فمن خصائص هذه العدسة التركيز على مسافة واحدة ثابتة، فهي تساعد على علاج مرضي بُعد النظر فقط، ولكن بعد العملية سوف تحتاج إلى نظارات للقراءة أو المشاهدة عن قرب، مثل النظارات ذات العدسات ثنائية البؤرة، وتحتوي هذه العدسة على مناطق تساعدك على رؤية الأشياء على مسافات مختلفة (البعيدة والقريبة فقط)، اما العدسات متعددة البؤر تعمل العدسات Trifocal عن طريق تجميع الضوء الذي يدخل العين من مسافات قريبة ومتوسطة وبعيدة، وتركيزه على نقطة محورية واحدة على شبكية العين. ونتيجة لذلك تتمكن من رؤية الأجسام على مختلف المسافات، مما يوفر رؤية قريبة ومتوسطة وبعيدة من خلال عدسة واحدة.



4 مميزات للعدسات متعددة البؤر

واشار الدكتور احمد المعتصم ان هذا النوع من العدسات هو الأحدث في عالم زراعة العدسات داخل العين، كما يغني عن استخدام النظارات الطبية، و “Toric IOLs” أحدث أنواع العدسات متعددة البؤرة، و تعد عدسات “Toric” من عدسات العين التي تصحح الاستجماتيزم وكذلك قصر النظر أو طول النظر.

* مميزات العدسات متعددة البؤر:

ولفت الدكتور أحمد المعتصم إن العدسات متعددة البؤر على عكس العدسات أحادية البؤرة وثنائية البؤرة، تشتمل على نقطة محورية ثالثة لرؤية (المسافة المتوسطة) بالإضافة إلى المسافات القريبة والبعيدة؛ وهو ما يتطلبه الشخص للقيام بالأنشطة اليومية مثل: القراءة، والطبخ والتنظيف والكي، و العمل على الكمبيوتر، و التسوق، و مشاهدة التلفاز، و القيادة، و العمل في الحديقة، و ممارسة الرياضة.

*عيوب العدسات متعددة البؤر:

وفي السياق ذاته أشار إن زراعة العدسات متعددة البؤر مثلها مثل العديد من التقنيات الحديثة تعاني من بعض العيوب، وهي معاناة المرضي من ظهور بعض الحلقات المضيئة حول الأضواء أثناء الليل، بينما لا يراها المريض في فترة النهار، لذلك إن كنت من ممتهني المهنات الليلية، ينصح بضرورة استشارة طبيبك حول مدى توافق العملية مع مهنتك وروتين حياتك اليومية.



5 انواع من المرضى تناسبهم العدسات متعددة البؤر

إلي ذلك، وأكد الدكتور أحمد المعتصم إن هناك مجموعة من المرضى تتناسب معهم العدسات متعددة البؤر وهم من يزيد عمرهم عن 55 عامًا، ويعتمدون بشدة على النظارات، و مرضي الاستجماتيزم، و مرضى اضطرابات الرؤية مثل قصر النظر أو طول النظر، و من يعانون من أمراض العيون المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين، و على الرغم من ذلك، ليس جميع الحالات المرشحين للعملية تتناسب معهم جميع أنواع العدسات فمثلًا؛ في بعض الأحيان، يتم تحقيق أفضل النتائج المرئية بعد عملية المياه البيضاء باستخدام نوع مختلف من العدسات، على سبيل المثال ، قد يكون لديك استجماتيزم في عين واحدة عن الأخرى. في هذه الحالة يوصي جراح العيون باستخدام عدسة IOL في تلك العين فقط.

و يستطيع جراح العيون إجراء تقييم كامل لاحتياجاتك المحددة خلال فحوصات ما قبل العملية، ويساعدك على اختيار أفضل نوع من العدسات للحصول على نتيجة ناجحة ورؤية أفضل.

الجدير بالذكر إن الأستاذ الدكتور أحمد المعتصم متخصص في جراحات الليزك والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، و يتمتع بخبرة لأكثر من 20 عام، كما شارك في عمليات علاج القرنية المخروطية في مصر والعديد من البلدان حول العالم، وهو زميل الجمعية الملكية للجراحين في إدنبرة (FRCS)، و عضو الأكاديمية الأمريكية لأمراض العيون في سان فرانسيسكو، و عضو الجمعية الدولية للجراحات التصحيحية، و أستاذ طب جراحة العيون بجامعة عين شمس.

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