مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

لقي سائق مصرعه وأصيب 11 طفل مقيمين بقرية العبادلة مركز طوخ بحادث تصادم بخط 12 ببنها، حيث كان يستقل الأطفال سيارة سوزوكي ذاهبين إلى الحضانة بقرية عربة الرملة قويسنا محافظة المنوفية فأصطدمت بسيارة ربع نقل مما أسفر عن وفاه السائق وإصابة 11طفل تم نقلهم جميعاً الي مستشفي بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بوجود بلاغ بوفاه سائق وإصابة 11 طفلا ،أثناء ذهابهم للحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة القليوبية.

وعلي الفور انتقل الرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ،وتبين أن الأطفال كانوا يستقلون سيارة سوزوكي لنقلهم الي الحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة الموفية،فأصطدمت بهم سيارة ربع نقل تابعة لمديرية التعليم بطريق خط 12 بنها،و تبين ان جميع الأطفال مقيمين بقرية العبادلة مركز طوخ،واسفر الحادث عن وفاه سائق السيارة السوزوكي التي كانت تستقل الأطفال وأصيب 11 طفلا تم نقلهم جميعاً الي مستشفي بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة،وتم التحفظ علي السائق المتسبب في الحادث وجارى إزالة آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.