سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مرور القليوبية: سيولة مرورية بالطريق الحر والسريع وشفط مياه الأمطار بأنفاق بنها

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:39 م
مرور القليوبية: سيولة مرورية بالطريق الحر والسريع وشفط مياه الأمطار بأنفاق بنها الأمطار فى القليوبية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة منذ هطول الأمطار على طرق ومدن المحافظة، خاصة على الطريق الحر ببنها والطريق السريع .

وأشار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع الطرق تشهد حاليا سيولة مرورية ولا يوجد أى كثافات مرورية، بجانب أنه يتم حاليا شفط مياه تجمعات الأمطار ببعض أنفاق مدينة بنها بواسطة مجلس مدينة بنها، كما أنه لا يوجد كثافة مرورية أو توقف بطريق الكورنيش بمدينة بنها .

وكانت قد ضربت موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والرياح الشديدة بعض مدن وقرى محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، مما أدى إلى ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعي والدائري وطريق بنها -المنصورة وبنها - الزقازيق والحر بنها - شبرا بسبب انعدام الرؤية وتكدس السيارات . وشهدت عددا من المناطق وخاصة القرى انقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية وامتنع الأهالي عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة وبرك المياه والوحل وتأثرت حركة البيع والشراء واضطرت عدد من المحلات للإغلاق بسبب قلة حركة الزبائن.

واضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المناطق خوفًا من حدوث حرائق وتم رفع حالة الطوارئ القصوى في أرجاء المحافظة، في الوقت نفسه أعلنت شركات الكهرباء حالة الطوارئ واستمرار العمل بالطوارئ للتغلب على ما ستخلفه موجة الطقس السيئ .

وأعلنت مديرية الصحة تشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو حرائق بسبب التقلب المفاجئ في الطقس، وكذلك الطوارئ بالمستشفيات العامة بالقليوبية بمختلف المراكز لاستقبال الحالات بسبب حالة الطقس  وحوادث الطرق، وأعلنت مديرية الأمن وإدارات الحماية المدنية حالة الطوارئ لمواجهة أي حوادث تنشأ عن تقلبات  الطقس  .

وأصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات المناخية وتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها .

 

 

 


امطار

الطقس

مرور القليوبية

طقس

اخبار مصر

القليوبية

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هطول أمطار غزيرة على مدن القليوبية وإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:37 م

موجة الطقس السئ تنتهى اليوم.. الأرصاد: فرص أمطار على أغلب الأنحاء تنحسر غدا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.. وتكشف: طقس مستقر الخميس والجمعة وتحسن تدريجى بدرجات الحرارة.. وتحذر من الشبورة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:14 م

الأرصاد: غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء وأمطار بسيناء والصغرى 10 درجات

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:10 م

الرى: أمطار خفيفة غداً على أقصى السواحل الشمالية الشرقية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة