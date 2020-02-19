مرور القليوبية: سيولة مرورية بالطريق الحر والسريع وشفط مياه الأمطار بأنفاق بنها

القليوبية نيفين طه

قال العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة منذ هطول الأمطار على طرق ومدن المحافظة، خاصة على الطريق الحر ببنها والطريق السريع .

وأشار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع الطرق تشهد حاليا سيولة مرورية ولا يوجد أى كثافات مرورية، بجانب أنه يتم حاليا شفط مياه تجمعات الأمطار ببعض أنفاق مدينة بنها بواسطة مجلس مدينة بنها، كما أنه لا يوجد كثافة مرورية أو توقف بطريق الكورنيش بمدينة بنها .

وكانت قد ضربت موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والرياح الشديدة بعض مدن وقرى محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، مما أدى إلى ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعي والدائري وطريق بنها -المنصورة وبنها - الزقازيق والحر بنها - شبرا بسبب انعدام الرؤية وتكدس السيارات . وشهدت عددا من المناطق وخاصة القرى انقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية وامتنع الأهالي عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة وبرك المياه والوحل وتأثرت حركة البيع والشراء واضطرت عدد من المحلات للإغلاق بسبب قلة حركة الزبائن.

واضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المناطق خوفًا من حدوث حرائق وتم رفع حالة الطوارئ القصوى في أرجاء المحافظة، في الوقت نفسه أعلنت شركات الكهرباء حالة الطوارئ واستمرار العمل بالطوارئ للتغلب على ما ستخلفه موجة الطقس السيئ .

وأعلنت مديرية الصحة تشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو حرائق بسبب التقلب المفاجئ في الطقس، وكذلك الطوارئ بالمستشفيات العامة بالقليوبية بمختلف المراكز لاستقبال الحالات بسبب حالة الطقس وحوادث الطرق، وأعلنت مديرية الأمن وإدارات الحماية المدنية حالة الطوارئ لمواجهة أي حوادث تنشأ عن تقلبات الطقس .

وأصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات المناخية وتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها .