محافظ المنوفية:فحص شكوى أهالى قرية ميت عافية بسبب قطعة أرض (صور)

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة فحص شكوى أهالى قرية ميت عافية بمركز ومدينة شبين الكوم يتضررون من مشروع التقسيم لقطعة أرض فضاء خاصة بهم والعرض عليه بما تم اتخاذه حفاظاً على مصلحة المواطنين وتحقيق الصالح العام، جاء ذلك خلال لقائه اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام .

كما أحال المحافظ طلب طبيبة للمستشار القانونى بالمحافظة بشأن فحص حكم القضاء الإدارى الصادر لها بعودتها إلى عملها مديراً لإدارة تلا الصحية، بدلاً من نقلها للعمل بمديرية الشئون الصحية، وأحال طلب مواطن إلى إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة لتوفير فرصة عمل مناسبة له بالقطاع الخاص مراعاة لظروفه، كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة تلا بسرعة فحص شكوى مواطن يتضرر من عدم تنفيذ قرار هدم صادر لمنزله والعرض عليه.

ووافق المحافظ على طلب مواطنة تلتمس نقل نجلتها من إحدى المدارس الخاصة إلى المدرسة التجريبية بشبين الكوم نظراً لظروف والدها الصحية، فيما أمر المحافظ بصرف إعانة مالية لسيدة نظراً لظروفها الأسرية والاجتماعية .

كما تضمن اللقاء الموافقة على تجديد انتداب موظف بمديرية الزراعة للعمل بمحافظة جنوب سيناء، كما رفض المحافظ طلب معلمة تلتمس إلغاء ندبها للعمل يومان فى الأسبوع بإدارة السادات التعليمية وذلك لوجود عجز وحفاظا على سير العملية التعليمية، وأحال طلب معلمة إلى مدير مديرية التربية والتعليم تلتمس إلغاء ندبها من مدرسة إلى مدرسة أخرى بإدارة شبين التعليمية للفحص والعرض .

والتقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، تناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من حملات الإزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ انطلاق الموجه الـ15 لإزالة التعديات بمختلف جهات الولاية بمراكز المحافظة ، حيث أكد المحافظ على إزالة كافة المعوقات التى قد تواجه عمل الحملات والتنسيق الكامل بين كافة الاجهزة وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون أية استثناءات .

وبلغ إجمالى عدد حالات الإزالة التى تم تنفيذها 1342 حالة بنطاق المحافظة وذلك حتى أمس الثلاثاء 18 فبراير الجارى بمساحة58484م2على أراضى أملاك الدولة ومساحة 275 فدان و10 قيراط على الأراضى الزراعية .

وخلال اللقاء أكد المحافظ على إستمرار تنفيذ الموجة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الولاية ، مشدداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة .



لقاء محافظ المنوفية مع المواطنين