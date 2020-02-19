محافظة الوادي الجديد توقع بروتوكول تعاون مع الري لتشغيل 75 بئر بالطاقة الشمسية

فريق المحافظات

وقع محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب وزير الري والموارد المائية، اليوم الأربعاء، بروتوكول التعاون بخصوص تطوير منظومة الآبار الجوفية من خلال التحول من التشغيل بالسولار إلى التشغيل بالطاقة الشمسية لعدد 75 بئراً بهدف المحافظة على الخزانات الجوفية وقال محافظ الوادي الجديد، إن هذا البروتوكول يساهم في الحفاظ على مخزون الخزان الجوفي ورفع الإنتاجية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، ويساهم بذلك في دعم صغار المزارعين والمنتفعين.

كانت مصلحة المياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت مؤخرا، عن طرح مشروعات بـتكلفة 285 مليون جنيه تشمل تشغيل إبار بالطاقة الشمسية وحفر آبار استعواضية حيث أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، طرح مشروع حفر 20 بئرًا جوفيًا استعواضيًا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة بتكلفة نحو 55 مليون جنيه، بواقع 8 آبار جوفية في الخارجة وقراها، و8 آبار جوفية في مركز الداخلة و4 آبار في مركز الفرافرة.

وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع هي 24 شهرا، من بدء التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تركيب مواسير بلاستيكية للآبار الزراعية بهدف تقليل الفاقد من مياه الري سواء بالبخر أو بالتسرب عبر قنوات الري العادية.

وأشار الي أن البئر الاستعواضي هو بئر تتولى حفره وزارة الري في المناطق التي بدأ بها انخفاض منسوب الآبار الجوفية مع قلة واضحة في كميات المياه الناتجة مما يستلزم الحفر لاستعواض كميات المياه التي تحتاجها الزراعات في المنطقة.

وفي سياق آخر وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور جمال سامي، رئيس جامعة ٦ اكتوبر، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك لدعم الخدمات الطبية بالمحافظة.

وصرح الزملوط، أنه جري الاتفاق على تنظيم قوافل طبية للمحافظة بالتخصصات الطبية المطلوبة بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وفقاَ لبرامج تدريبية مختلفة وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالات من أبناء المحافظة، وكذلك دعم المركز الإقليمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الجاري إنشاءه، عن طريق أساتذة الجامعة بتخصصات العلاج الطبيعي والتخصصات الأخرى ذات الصلة.