محافظة الجيزة: رصف شارع ربيع الجيزى من بدايته حتى أسواق الخريجين

كتب سيد الخلفاوى

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، أعمال رصف شارع ربيع الجيزى بداية من أمام مستشفى ابو بكر حتى كوبرى العمرانية المتجه إلى المنيب ومن مطلع كوبرى العمرانية وحتي شارع 6اكتوبر ، حيث تم عمل الطبقة السطحية للشارع، كما تم عمل الطبقة السطحية للشارع من شارع 6 أكتوبر وحتى أسواق شباب الخريجين .

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، فى إنشاء المعهد الدينى الإعدادى والثانوى بمدينة أطفيح والذى كان متوقف العمل به منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بمتابعة محمود مدينة رئيس مركز ومدينة أطفيح، وإبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن.

وفى السياق بدأت أجهزة مدينة منشأة القناطر برئاسة اللواء حسين لبيب، بتسوية طريق جسر النيل وطريق محطة الصرف بالوحدة المحلية بوردان تحت إشراف رئيس وحدة وردان، وذلك لتحسين الخدمة للمواطنين وتسهيل المرور لهم.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التقى بعدد من مواطنى الجيزة للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه بحلها فى حضور التنفيذين المسئولين عن مسار الشكوى، حيث استمع المحافظ لشكوى مواطن التمس فيها الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمركز الطبى بمشروع الإسكان الاجتماعى بدهشور ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات المتبقية بالمركز الطبى وتوصيل المرافق وتوفير الأطقم البشرية لتشغيله فى أسرع وقت ممكن لما له من أهمية قصوى فى خدمة الأهالى بمشروع الأسكان الاجتماعى بدهشور.

كما استمع المحافظ لشكوى مواطنة تتضررمن عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقار بشارع محمد خلف بالدقي وعدم قيام الحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الانتهاء من اتحاد شاغلين ذات العقار، حيث أكد المحافظ على رئيس حى الدقى بإزالة الأعمال المخالفة وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية للعقار بعد التأكد من عدم وجود نزاع قضائى يوقف التنفيذ.