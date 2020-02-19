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لجنة الاستغاثات الطبية بالحكومة تستجيب لعلاج طفلة من مرض نادر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:30 م
لجنة الاستغاثات الطبية بالحكومة تستجيب لعلاج طفلة من مرض نادر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلنت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، استجابتها لاستغاثة لطفلة تعانى من مرض نادر ومناعى بالكبد .

وأشارت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، إلى أنه تم التواصل مع هيئة التأمين الصحى الذى أكدت توافر العلاج وتم التواصل مع والدة الطفلة نانسى مصطفى وتلقت الطفلة الجرعة المطلوبة وسيتم المتابعة معها السبت القادم بالمستشفى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى أعضاء فريق منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بحضور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة.

وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته للقاء أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قائلا: " طلبت مقابلتكم لتوجيه كل الشكر والتقدير لكم جميعا على ما تبذلونه من مجهود فى سبيل مساعدة الناس".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن المنظومة أصبحت معروفة على مستوى الدولة، وأصبح لدى المواطن انطباع جيد عنها، إذ يمكن له إيصال صوته مع سرعة الاستجابة لشكواه من قبل القائمين على المنظومة، لافتًا إلى أن ذلك بدّل المفهوم السائد لدى المواطنين من أن الحكومة تعمل فى واد والمواطن فى واد آخر، وهو ما يعطى أهمية كبرى لما تقومون به.

وأشار إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطًا بين الحكومة والمواطن، مشددا فى هذا الصدد على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة والوصول إلى كافة المسئولين فى الدولة مهما كانت مواقعهم، كما أنها تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهورا.

وقال رئيس الوزراء موجهًا حديثه لأعضاء المنظومة: لا تتخيلوا كم السعادة التى تغمر أيا من المواطنين عندما يعلم أنه تمت الاستجابة لشكواه، وهذا يبنى مزيدًا من الثقة بين الدولة والمواطن، تلك الثقة هى الأساس فى ترسيخ دعائم الدولة القوية التى طالما أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف: لذا الفترة المقبلة تتطلب منكم بذل مجهود أكبر للمحافظة على استدامة نجاحكم، لأن الأصعب من تحقيق الإنجاز هو الاستمرار عليه عند نفس المستوى، وأرحب بكل الأفكار الجديدة التى يمكن تقديمها للمواطن، لأننا بحاجة لتوسيع دائرة المستفيدين من المنظومة، مع علمى أن ذلك سيمثل عبئا أكبر عليكم، لكنى فى الوقت ذاته أعلم أن ما تقومون به من خدمة الناس وحل مشكلاتهم هو نوع من الجهاد فى سبيل الله، ستؤجرون عليه.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن بالغ شكره للدعم الذى تقدمه القيادة السياسية ومجلس الوزراء لتحقيق النجاح للمنظومة.

وأضاف أن المنظومة استقبلت منذ يونيو 2018 وحتى 12 فبراير الجارى عدد 993 ألف شكوى بنسبة 76% منذ قرار إنشاء المنظومة، حيث تم التعامل معها بالدراسة والفحص وتم حفظ 208 آلاف منها وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى، وتوجيه 785 الف شكوى للجهات المختصة لفحص وإزالة أسباب الشكاوى (منها 72% للوزارات، و23% للمحافظات، و3% للهيئات والأجهزة، و2% للجامعات).

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الشكاوى الحكومية

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