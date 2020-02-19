سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لا حياة للمريض فى دولة أردوغان..حكومة تركيا ترفع أسعار الدواء من جديد 12.10%

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:11 م
لا حياة للمريض فى دولة أردوغان..حكومة تركيا ترفع أسعار الدواء من جديد 12.10% اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفعت هيئة الادوية والاجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية أسعار الدواء اعتبارا من اليوم الأربعاء 19/02/2020، وذلك بعد اجتماع لجنة مراجعة تقييم أسعار الدواء يوم 14 فبراير 2020، وقد أصدرت نسبة الهيئة قيمة الزيادة 12.10 %، حيث رفعت سعر صرف يورو الدواء من 3.4037 ليره إلى 3.8155 ليره.

وصرح اوقان شاهين رئيس شعبة الصيادلة في بورصا، أن بعد هذه الزيادة سيتم العثور على أدوية كانت اختفت من السوق التركي، حيث أن الشركات كانت تنتظر هذه الزيادة.

على جانب أخر، قال أردوغان طوبراق نائب حزب الشعب لجمهورى عن اسطنبول، إن مبيعات العقارات قد انخفضت فى شهر يناير الماضى بنسبة 44 % .

وفى تقريره الذي اعده، أكد طوبراق أن البنوك العامة قد حطمت ارقاما قياسية في المبيعات حيث تم بيع 202 الف وحدة في ديسمبر 2019 وذلك بعد تخفيضات قيمة الفائدة واعفاءات رسوم المليكية وضريبة القيمة المضافة الخاصة بالعقارات السكنية ولكن اتضح ان ذلك كان مؤقتا بعد احصاءات يناير حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 44 % في يناير 2020  حيث تم بيع 113 الف و 615 وحدة فقط.

وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن محكمة تركية ألغت قرار رفع حظر سفر سيدة تركية لمرافقة طفلها فى رحلة علاج إلى ألمانيا من مرض السرطان، بعدما رضخت السلطات التركية لحملات المناشدة التى دشنت على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعى بشأن السماح لوالدة الطفل التركى أحمد برهان، 8 سنوات، بمرافقته فى رحلة العلاج إلى ألمانيا بعد رفع حظر السفر عن الأم.

وقال موقع تركيا الآن: لم تدم سعادة الطفل التركى أحمد برهان، أكثر من يوم واحد فقط، وألغت محكمة قرار رفع حظر السفر المفروض على والدته، بعد 24 ساعة من صدوره، لتصبح الأم من جديد غير قادرة على مرافقة ابنها للعلاج في ألمانيا، حيث كانت محكمة مرسين قضت أمس الثلاثاء بإلغاء قرار المنع من السفر الصادر بحق زكية أتاش، والدة الطفل أحمد الذى يعانى من سرطان العظام فى مرحلته الرابعة، وينبغى عليه السفر إلى ألمانيا لمواصلة علاجه، بينما والده في السجن بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وتابع موقع تركيا الآن: كانت الأيام الماضية شهدت مجهودًا كبيرًا من النشطاء الحقوقيين ورواد بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل الضغط للسماح لوالدة أحمد برهان بمرافقة للعلاج من أجل رعايته، فيما قضت محكمة مرسين بفرض الرقابة القضائية على زكية أتاش ما يمنعها مجددًا من السفر، لتتحطم أحلام الأم في مرافقة ابنها أثناء علاجه في ألمانيا، وتسبب هذا القرار في زعزعة الثقة بالمؤسسة القضائية مرة أخرى بعدما أسعد قرار إنهاء المنع من السفر، تركيا بأسرها، في مقدمتهم الأسرة التي تأمل أن يتمكن الطفل من الحصول على العلاج برفقة والدته في ألمانيا.

 

 


تركيا

اخبار تركيا

اردوغان

ارتفاع الاسعار فى تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محاولة انتحار جديدة فى تركيا جراء الظروف المعيشية الصعبة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:33 م

وفد يونانى ينسحب من برلمانية الناتو بعد فضحه انتهاكات تركيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:17 م

وزير خارجية اليونان: مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج لاغية وباطلة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:43 م

الديكتاتور يحبس معارضيه.. تركيا تعتقل صحفيا وقياديا معارضا من مدينة ديار بكر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:23 م

لافروف: تركيا فشلت فى فصل المعارضة الوطنية السورية عن الإرهابيين

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة