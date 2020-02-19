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خالد صلاح
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كندا تنقل رعاياها من دايموند برنسيس لحجر صحى فى قاعدة بأونتاريو

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:00 ص
كندا تنقل رعاياها من دايموند برنسيس لحجر صحى فى قاعدة بأونتاريو سفينة دايموند برنسيس
رويترز

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قال وزير خارجية كندا فرانسوا-فيليب شامبين، الثلاثاء إن الحكومة الكندية تهدف إلى إجلاء مواطنيها من على متن سفينة سياحية تخضع للحجر الصحى قبالة يوكوهاما يوم الخميس أو الجمعة.

وأضاف شامبين فى مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن أوتاوا استأجرت طائرة من المقرر أن تصل إلى اليابان يوم الأربعاء.

وقال الوزير الكندى "نهدف إلى إجلاء الكنديين إما يوم 20 أو 21 من فبراير،والأمر يتوقف على الموافقة النهائية من السلطات المحلية"، ولن يُسمح للأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس بالمغادرة.

وبالنسبة لمن سيتم إجلاؤهم فبمجرد وصولهم إلى كندا فسوف ينقلون إلى قاعدة تدريب في أونتاريو للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وتخضع السفينة دايموند برنسيس لحجر صحي منذ أوائل هذا الشهر، ويوجد على متنها أكثر من 3000 شخص من الركاب والطاقم.

وقالت وزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء إن 88 شخصا آخر جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية للفيروس ليصل عدد المصابين بالفيروس على متن السفينة إلى 542 شخصا.


دايموند برنسيس

كورونا

فيروس كورونا

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كندا

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