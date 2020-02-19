سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

والشركة تدفع بسيارات مياه الشرب النقية لسد احتياجات المواطنين

قطع مياه الشرب 4 أيام متواصلة عن مدن الفيوم تبدأ الأحد المقبل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:52 م
قطع مياه الشرب 4 أيام متواصلة عن مدن الفيوم تبدأ الأحد المقبل قطع المياه - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن انقطاع مياه الشرب عن مركز طامية بالكامل وبعض قرى مركزى الفيوم وسنورس أربعة أيام متواصلة ابتداء من ظهر يوم الأحد المقبل 23 فبراير وحتى الساعة 12 ظهر يوم الخميس المقبل 27 فبراير ذلك بناء على طلب شركة المقاولون العرب القائمة بأعمال الصيانات، من أجل عمل التجهيزات اللازمة لتنفيذ الاصلاحات لخط المياه العكرة البالغ قطره 1400 مم بمحطة تنقية مياه بطامية.

وذكر بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم الأربعاء، أن المناطق المتأثرة هى "مركز طامية بالكامل بما فيه المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وقرى الصالحية وسيلا وتوابعم بمركز الفيوم ، قرى منشاة بنى عتمان ومنشأة طنطاوى بمركز سنورس ، وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصانع والشركات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة اعمال الصيانه والإصلاحات.

كما تعلن الشركة عن توفير سيارات مياه الشرب النقية لتغطية المناطق المتأثرة بالانقطاع ومدهم بمياه الشرب على مدار اليوم وفى حالة طلب هذه السيارات مره اخرى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون أرضى  اوالاتصال على مكتب رئيس مجلس الإدارة.

كان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء،وقع  بروتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق، لتطوير 6 مناطق غير مخططة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب عماد سعد حموده رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، واللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن ومسئولى التخطيط والاسكان بالمحافظة.

خلال كلمته، أشاد محافظ الفيوم بدور صندوق تطوير العشوائيات فى تطوير المناطق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بصورة متكاملة، مشيراً أن المناطق الغير مخططة ال 6 التى سيتم تطويرها بتكلفة مالية قدرها 120 مليون جنية، هى "الصوفى والعرضي" والحاكورة ومساكن حى جنوب، و"الشيخا شفا وبطل السلام" و"الصيفية"، و"عزبة مأمون وعلواية صاوي"، و"عزبة جبيلي".

 

مياه الفيوم

شركة مياه الشرب

الصرف الصحى

الفيوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة