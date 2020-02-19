قطع مياه الشرب 4 أيام متواصلة عن مدن الفيوم تبدأ الأحد المقبل

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن انقطاع مياه الشرب عن مركز طامية بالكامل وبعض قرى مركزى الفيوم وسنورس أربعة أيام متواصلة ابتداء من ظهر يوم الأحد المقبل 23 فبراير وحتى الساعة 12 ظهر يوم الخميس المقبل 27 فبراير ذلك بناء على طلب شركة المقاولون العرب القائمة بأعمال الصيانات، من أجل عمل التجهيزات اللازمة لتنفيذ الاصلاحات لخط المياه العكرة البالغ قطره 1400 مم بمحطة تنقية مياه بطامية.

وذكر بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم الأربعاء، أن المناطق المتأثرة هى "مركز طامية بالكامل بما فيه المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وقرى الصالحية وسيلا وتوابعم بمركز الفيوم ، قرى منشاة بنى عتمان ومنشأة طنطاوى بمركز سنورس ، وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصانع والشركات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة اعمال الصيانه والإصلاحات.

كما تعلن الشركة عن توفير سيارات مياه الشرب النقية لتغطية المناطق المتأثرة بالانقطاع ومدهم بمياه الشرب على مدار اليوم وفى حالة طلب هذه السيارات مره اخرى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون أرضى اوالاتصال على مكتب رئيس مجلس الإدارة.

كان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء،وقع بروتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق، لتطوير 6 مناطق غير مخططة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب عماد سعد حموده رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، واللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن ومسئولى التخطيط والاسكان بالمحافظة.

خلال كلمته، أشاد محافظ الفيوم بدور صندوق تطوير العشوائيات فى تطوير المناطق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بصورة متكاملة، مشيراً أن المناطق الغير مخططة ال 6 التى سيتم تطويرها بتكلفة مالية قدرها 120 مليون جنية، هى "الصوفى والعرضي" والحاكورة ومساكن حى جنوب، و"الشيخا شفا وبطل السلام" و"الصيفية"، و"عزبة مأمون وعلواية صاوي"، و"عزبة جبيلي".