قطع المياه عن قري سوهاج اليوم وغدا لإجراء أعمال صيانة

فريق المحافظات

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف ‏الصحي بسوهاج عن أنه سيتم إجراء غسيل المروقات بمحطة مياه المنشاه السطحية وذلك يومى الأربعاء والخميس الموافق 19و20 فبراير 2020م من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا مما ينتج عنه ضعف المياه عن مدينه المنشاه وقراها .

كما أكد على أنه سيتم تشغيل المحطات الارتوازيه بالمنشاه خلال تلك الفترة لتعويض نقص المياه، وشركه مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب أصحاب المخابز والمصالح الحكومية توفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

كانت اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قد كرمت اللواء المهندس محمد بدرى محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك لمجهوداته في الارتقاء بمستوى العاملين صرح بذلك الدقيش عبد العزيز دقيش رئيس اللجنة النقابية وأوضح أن التكريم جاء عرفاناً بالجميل لرئيس الشركة الذى يسعى دائما الاهتمام بالعاملين.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى أن الشركة قامت بتوفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية للعاملين لحمايتهم من إخطار العمل كما انه لأول مرة تم إقرار العلاوة التشجيعية ومنح ذوى الاحتياجات الخاصة زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي لقيمة الضرائب المطبقة عليهم بنسبة 50% وإعادة التعاقد مع العاملين المؤقتين بالدرجة الأعلى حال توافر مضى المدة الزمنية المساوية لترقية زملائهم الدائمين وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفي وكذلك اقرار نظام الرعاية الصحية الخاصة للعاملين والاهتمام بتأهيل العاملين وصقل مهاراتهم من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتنوعة والتي بلغ عددها 592 برنامج منها برامج فنية ومالية وإدارية ونظم وتكنولوجيا المعلومات وبلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية 8780 متدرب هذا بالإضافة الى الاهتمام بتبادل الخبرات مع المجتمع الإقليمي والدولي من خلال سفر العديد من العاملين لعدة دول مثل الأردن وتونس والامارات والمانيا وفرنسا وغيرها من الدول لتعريفهم بكيفية إدارة هذا المرفق وفقاً للأنظمة العالمية.