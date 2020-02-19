فريق الاعتماد البرامجى بجامعة بنها يزور كلية "آداب الملك سعود" لمتابعة نظام الجودة

القليوبية - نيفين طه - إبراهيم سالم

ترأس الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، فريق الاعتماد الأكاديمى البرامجى لكلية الآداب بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 16 – 19 فبراير الجارى.

وقال الدكتور "المغربى"، إن زيارة الاعتماد الأكاديمى لكلية الآداب بالمملكة العربية السعودية تتم طبقا للمعايير المطورة من قبل المركز الوطنى للتقويم والاعتماد الأكاديمى وهيئة تقوم التعليم بالمملكة في إطار اعتماد برامج الإعلام والجغرافيا والتاريخ وتستمر زيارة الفريق وعملهم لمدة ثلاثة أيام.

وأكد "المغربى"، أهمية عمليات الاعتماد البرامجى للتأكد من وجود نظام داخلى للجودة يتابع ويطور عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمى والمشاركة المجتمعية بناء على مؤشرات أداء يتم متابعتها طبقا لرسالة وأهداف البرنامج التعليمى.

فيما تنظم جامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أولمبياد الحاسبات والمعلومات الرابع، اليوم الأربعاء 19 فبراير الجارى، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة.

وقالت الدكتورة هالة حلمي زايد عميد كلية الحاسبات بالجامعة، إن الأولمبياد الرابعة للحاسبات والمعلومات تنظمها الكلية بالتعاون مع قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ويشارك فيه طلاب من 14 جامعة مصرية حكومية وخاصة.

وأشارت زايد، إلى أن موضوع المسابقة هذا العام يتضمن تصميم وتنفيذ تطبيقات الهواتف الذكية فى مجالات تخدم التحول الرقمى للجهات الحكومية، مؤكدة أنه فى إطار الفعاليات تستضيف الكلية اجتماع لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، كما تنظم بالكلية ورشتى عمل بالتعاون مع شركة IBM عن الطرق الحديثة في التعليم وعن دور المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت عميد الكلية، أن الأولمبياد تعقد بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات وكذلك مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ويشارك فيها جامعات بنها وعين شمس والزقازيق والسويس والمنصورة والمنوفية والمنيا وأسيوط وحلوان وكفر الشيخ ودمنهور وأكتوبر والفيوم والمعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان.



فريق الاعتماد البرامجى بجامعة بنها



فريق الاعتماد البرامجى بجامعة بنها