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غرفة الطباعة والتغليف: 1.6 مليار جنيه تكلفة طباعة الكتاب المدرسى سنويا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:00 ص
غرفة الطباعة والتغليف: 1.6 مليار جنيه تكلفة طباعة الكتاب المدرسى سنويا أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة
كتب إسلام سعيد

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كشف أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، أن تكلفة طباعة الكتاب المدرسى 1.6 مليار جنيه منها تقريبا 400 مليون جنيه لطباعة كتب المراحل الثلاثة للثانوية العامة، مشيرا إلى أن قرار وزيرة التربية والتعليم بوقف طباعة كتاب الصف الأول الثانوى يؤثر على المطابع بصورة سلبية.
 
وأضاف جابر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المطابع ستسعى إلى طباعة الكتب في الدول الأفريقية لتعويض وقف طباعة بعض المراحل في مصر، مشيرا إلى إعداد استراتيجية لزيادة الصادرات في مجال طباعة الكتب، والفترة المقبلة تشهد التركيز على الزيارات الخارجية لدول في أفريقيا وعلى رأسها أوغندا وكينيا.
 
وأوضح رئيس غرفة الطباعة، أنه لا يوجد بدائل أمام المطابع إلا بفتح سوق تصديرى، لتعويض أي نقص في عملية طباعة الكتاب المدرسى، لافتا إلى أن مواصفات مناقصة طباعة الكتاب ستؤدى إلى استبعاد عدد من المطابع الصغيرة.
 
وأشار إلى أهمية خفض تكاليف صناعة الورق حتى تتمكن الشركات من المنافسة التصديرية للخارج، فسعر الغاز من العناصر الرئيسية التي تؤدى إلى زيادة في تكلفة الإنتاج، فالمقارنة السعرية الحالية سترجح كفة المنافسين بالخارج.
 
وكانت غرفة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، كشفت تراجع عدد المطابع المشاركة فى مناقصة الكتاب المدرسى للعام الجارى إلى 40 مطبعة فقط، من أصل أكثر من 80 مطبعة كانت مشاركة فى مناقصة الكتاب المدرسى العام الماضى، نتيجة الشروط الجديدة بالمناقصة.
 
وقال أحمد جابر، إن مناقصة الكتاب المدرسى التى تم طرحها الأسبوع الماضى من قبل وزارة التربية والتعليم بها شروط مجحفة، حيث نص أحد الشروط على تواجد عدد معين من الماكينات فى المطبعة لتكون مؤهلة لطباعة الكتاب المدرسى، وهو ما سيؤدى إلى استبعاد المصانع والمطابع الصغيرة. 
 
 

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