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طوارئ بالمرور لمواجهة هطول الأمطار منعًا لحوادث الطرق فى القاهرة والجيزة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:45 ص
طوارئ بالمرور لمواجهة هطول الأمطار منعًا لحوادث الطرق فى القاهرة والجيزة أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يبدأ اليوم الأربعاء عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، استعدادًا لسقوط أى أمطار مرة أخرى، أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، مع سحب تراكمات مياه الأمطار من مطالع ومنازل الكبارى.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

كما جهزت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غرف عمليات لمراقبة حركة السيارات بسبب هطول الأمطار على مستوى القاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، لمنع ظهور أى تكدسات أو حوادث مرورية.

وجرى توزيع سيارات الشفط على قطاعات القاهرة الأربعة حتى تكون جاهزة عند طلبها، ولسرعة الوصول لأماكن تجمع المياه التى يتم الإخطار بها لاسلكيًا عن طريق غرفة العمليات.

ومن المقرر أن تتواجد سيارات الشفط لسحب مياه الأمطار بمعدل 4 سيارات فى كل قطاع، ويكون تحركهم من خلال تعليمات وكيل القطاع، والذى يعلم أماكن تواجد هذه الشفاطات بالقطاع، حتى يتم الانتهاء منها سريعًا، منعًا لظهور أى كثافات مرورية، كما تم التنسيق مع هيئة الصرف الصحى وهيئة مياه الشرب على تواجد مندوب تابع لهم داخل غرفة العمليات "الطوارئ"، ويكون بصحبته أرقام تليفونات قائدى الشفاطات بكل قطاع، حتى يجرى إصدار الأمر بالتحرك وفقاً لمتطلبات الحدث على الأرض.

ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضًا الأجهزة المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136_ 01155554444".

كما تنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع هيئة الصرف الصحى والمحافظة والحماية المدنية للعمل على إزالة أى تراكمات لمياه الأمطار وسحب أى تراكمات للمياه بمطالع ومنازل الكبارى، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة، وبيان دور كل طرف، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

كما جرى تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" والحماية المدنية "180"، ويجرى التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.

 


إدارة المرور

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اليوم السابع بلس

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المرور

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