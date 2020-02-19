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ضبط مهربين بحوزتهما 100 طربة حشيش بقيمة 700 ألف

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:47 م
ضبط مهربين بحوزتهما 100 طربة حشيش بقيمة 700 ألف المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  وخاصة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
 
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلاً عصابياً ضم (عاطلين – مقيمن بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمان فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض بدائرة مركز شرطة حوش عيسى .. وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للإتصال بعملائهما، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى )  700 ألف جنيه ) تقريباً.
 
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

مخدرات

مواد مخدرة

ضبط مخدرات

حشيش

حيازة المخدرات

اخبار الحوادث

ضبط مهربين

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