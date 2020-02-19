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ضبط شخص استولى على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للخارج

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:17 م
ضبط شخص استولى على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للخارج المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لاشتراكه مع آخر في النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج ، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة والنصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
 
وتلقى فرع الإدارة بوسط الدلتا بلاغاً من ( مدير ملاحى، وثلاثة آخرين – مقيمين بمحافظة بورسعيد ) بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم لبعض الدول العربية والأوروبية وتوفير فرصة عمل لهم .
 
أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام ( عاطل ، حاصل على دبلوم صنايع -سبق إتهامه فى قضيتى نصب - مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء من الشاكين على مبلغ (130.000مائة وثلاثون ألف جنيه بزعم تسفيرهم لبعض الدول العربية والأوروبية وتوفير فرص عمل لهم بهما إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .
 
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية من ضبط العاطل وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 
ويقول المشرع، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

النصب

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