صور.. رئيس مدينة الزينية يناقش طلبات أسعار تقنين أراضى نجع جاد الكريم

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر بقيادة العقيد أحمد أنور عيسي الهواري رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع في قاعة مجلس المدينة، بعد من أهالى المدينة بناءاً على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وذلك بشأن تقنين أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017، حيث تضرر بعض المواطنين من نجع جاد الكريم بالوحدة المحلية المدامود بحري من الأسعار التي تم وضعها لمنازلهم والمقامة على أملاك الدولة وطلبهم تخفيضها.

وحضر فعاليات الإجتماع كل من أحمد أبو عيش سكرتير المدينة، وعبد النبي أبو قرين مدير العلاقات العامة بمدينة الزينية، حيث تم فحص شكوي المواطنين وتم التوجيه من رئيس المركز بعد دراسة إمكانية التخفيض من عدمه وبرضاء المواطنين على قيامهم بدفع ربع الثمن لإثبات الجدية في السداد أولاً.

كما تطرق الاجتماع لبحث مشاكل محطات رفع الصرف الصحي لقرى المدامود بحري والمدامود قبلي بحضور المهندس محمد ماهر من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي أفاد بأنه تم رفع الموقع المخطط لإنشاء محطة الرفع للهيئة ومنتظر فقط الرسومات الهندسية لنجع جاد الكريم لبدء العمل فوراً، أما عن محطة رفع المدامود قبلي فجاري نهو موقف تثمين الأرض بواسطة الإصلاح الزراعي، كما حضر الإجتماع المهندس شعبان أحمد سليمان مدير الإصلاح الزراعي بالأقصر، وذلك لمعاينة المساحات المزمع إقامة مدارس عليها لتقليل كثافة الفصول بالزينية.

وقال العقيد أحمد أنور عيسي الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم التواصل مع اللواء محمد يحيي رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والعميد يحيى عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وذلك لسرعة نهو التوصيلات المنزلية في الطرق المزمع رصفها و حتى يمكن توصيل الغاز الطبيعي للزينية في أقرب وقت.

من ناحية أخرى، تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين رئيس القرية، والتى شملت عمليات نظافة ورفع الأتربة بالطرق وتوسعتها وتجميل مكثفة داخل القرية، وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمسيرة منظومة النظافة والتجميل المعدة بمركز ومدينة الطود، والخطط الموضوعة والمكثفة والمستمرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

وواصلت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري أعمال رفع الأتربة المتراكمة وتوسعة وتمهيد طريقي مدخل العديسات الغربي الناحيه الشرقيه لترعة المعلا، وطريق مزلقان محطة ارمنت بطول الطريق الممتد شرقاً حتى مركز شباب الضمان، مع تفريغ صناديق القمامة اليومي وإزالة المخلفات من مناطق أبو خواجه وشارع المستشفى، والقرية الأم، ومناطق حاجر العديسات مع استمرارية قص وتهذيب وري الأشجار بالحدائق والجزر بطريق المسار القاهرة أسوان، وفي هذا السياق تابع رئيس مركز ومدينة الطود بقرية منشية النوبة برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القرية بتمشيط طريق المسار السياحي القاهرة أسوان بإستخدام اللودر الزاحف، بإزالة الأتربة بالطريق بدايةً من مدرسة نجع الوحدة الإعدادية بطول الطريق الممتد باتجاه مركز البياضية شمالاً، مع مواصلة إستمرار تطوير مدخل القرية، مع استمرارية قص وتهذيب وري الأشجار بالحدائق والجزر بطريق المسار.

ومن مدينة الطود تابع الدكتور محمد رزق رئيس المركز قص وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها طبقاً للجدول الزمني المحدد للري بطريق المسار القاهرة أسوان، بدايةً من كمين الطود الأمني بطول الطريق شمالاً حتى كوبري الوحدة، ومن قرية الطود غرب برئاسة شعبان عبده طه رئيس القرية، وتابع رئيس مركز ومدينة الطود رفع الأتربة ومخلفات المباني بطريق ساحل الجسور بقرية الطود غرب، وتوسعة الطريق وتمهيده من أمام المارة بالطريق، ومن جانبه أوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود أن منظومة النظافة والتجميل المعدة بالمركز مستمرة طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



رئيس مدينة الزينية يناقش تضرر أهالى نجع جاد الكريم من أسعار منازلهم (2)



رئيس مدينة الزينية يناقش تضرر أهالى نجع جاد الكريم من أسعار منازلهم (3)



رئيس مدينة الزينية يناقش تضرر أهالى نجع جاد الكريم من أسعار منازلهم (1)



رئيس مدينة الطود الجديد يتابع حملات تجميل القرى وتجميل المسار السياحى بطريق القاهرة أسوان (2)



رئيس مدينة الطود الجديد يتابع حملات تجميل القرى وتجميل المسار السياحى بطريق القاهرة أسوان (3)