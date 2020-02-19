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صور.. الداخلية توجه قوافل طبية وغذائية للبسطاء في القرى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:14 م
صور.. الداخلية توجه قوافل طبية وغذائية للبسطاء في القرى استخراج بطاقات الرقم القومي
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية دورها الإنساني في مساعدة البسطاء من المواطنين ومد يد العون لهم، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية إلى محافظات أسيوط ، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء، فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
 
وأوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية إستهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات ( أسيوط ، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.
 
وتم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين ، كما تم توقيع  الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات  التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم إستخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق، ولقي ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
 
المبادرات الإنسانية تشمل إيفاد مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن وذوي الإعاقة بمنازلهم، حتى لا يتكبدوا أي عناء أو مشقة.
 
هذه التحركات الإنسانية من وزارة الداخلية يقابلها استحسان من المواطنين في كافة المواقع الشرطية، الذين أعربوا عن تقديرهم للوزارة وعلى رأسها اللواء محمود توفيق، لإهتمامهم المستمر بالمواطن وتخفيف العبء عن كاهله.
 
استخراج الاوراق
استخراج الاوراق

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

مساعدات
مساعدات
 
 
 
 

الداخلية

مساعدات انسانية

قوافل طبية

قوافل علاجية

اخبار الداخلية

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