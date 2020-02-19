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صرف مدير مدرسة واقعة "فيديو الراقصة" بالمنوفية من سراى النيابة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:48 م
صرف مدير مدرسة واقعة "فيديو الراقصة" بالمنوفية من سراى النيابة هشام إمام مدير مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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قررت منذ قليل نيابة السادات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس النيابة، وعبد المنعم حشيش وعبد العزيز سمير وكلاء نيابة مدينة السادات، صرف هشام إمام مدير مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صاحبة واقعة مشاهدة فيديو لراقصة على السبورة الذكية للفصل أثناء اليوم الدراسى، عقب سماع أقواله.

وكان أكد معتز حجازى المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لفحص واقعة قيام طلاب أحد الفصول الدراسية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات بالرقص على ما يسمى بأغانى المهرجانات وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ، بناء على توجيهات من  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه سيتم إحالة المتسببين فى الواقعة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله  .

وأضاف أنه تم استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين  من المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات حول الواقعة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى.

وعلى الفور قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتم فصل 22 طالب 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية الإدارة التعليمية .

كما تم إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للتحقيق .


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