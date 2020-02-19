صحيفة: مدن صينية تناشد سكانها التبرع بالدم للتغلب على نقص الإمدادات

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء، أن عدة مدن صينية أعلنت إن حدوث نقص فى إمدادات الدم بات وشيكا‭‭ ‬‬نظرا لأن القيود المفروضة على التنقل بسبب تفشى فيروس كورونا تجعل المتبرعين المحتملين يلزمون منازلهم.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي، إن مدينة شيان الواقعة فى إقليم هوبي، بؤرة تفشى الوباء الذى أودى بحياة 2004 أشخاص وأصاب 74 ألفا و 185 شخصا حتى الآن وجهت نداء لمن هم فى صحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما للتبرع بالدم.

وقالت السلطات المعنية‭‭ ‬‬بالوقاية من الأوبئة إنه يتعين على أعضاء الحزب الشيوعى الحاكم في الصين وموظفي الحكومة والجنود وعمال المستشفيات وطلاب الجامعات أن يبادروا بذلك وأن يكونوا مثالا يحتذى.

وأرسل مركز الدم بإقليم جيانجشى رسائل نصية لهواتف ملايين المستخدمين فى عاصمة الإقليم يعرض فيها إجراء مكالمات منزلية مع متبرعين محتملين.

ولا يستطيع ملايين الأشخاص مغادرة منازلهم أو التنقل بين المدن بسبب القيود التى فرضتها السلطات المحلية للحد من انتشار الفيروس.