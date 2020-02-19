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صحيفة إيطالية: قمع أردوغان لا ينتهى.. والديكتاتور يغرق بلاده فى الاستبداد

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:43 م
صحيفة إيطالية: قمع أردوغان لا ينتهى.. والديكتاتور يغرق بلاده فى الاستبداد أردوغان
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الدوبيو" الإيطالية إن الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان يغرق بلاده فى حالة من الاستبداد، وحول البلاد إلى سجن كبير بسبب كثرة حالات الاعتقالات التى يأمر بها ضد معارضيه، خاصة منذ تحرك الجيش ضده عام 2016.

 

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، إلى أن أردوغان أمر باعتقال 766 موظفا حكوميا وعسكريا يشتبه فى صلتهم بحركة عبد الله جولن، المقيم فى منفاه الاختيارى بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى تحمله حكومة أردوغان مسئولية الانقلاب الفاشل فى 2016.

 

وأطلقت الصحيفة اسم "دولة البوليس والإرهاب" على تركيا، موضحة أن الديكتاتور أردوغان يستغل الانقلاب الذى حدث لتصفية حساباته مع معارضيه، ويقوم منذ ذلك الوقت بعمليات اعتقالات وتطهير ضد معارضيه، حتى أصبح ذلك زءا لا يتجزء من النظام التركى، وهذه العمليات ستستمر بكثرة حال عدم تدخل المجتمع الدولى والوقوف للرئيس التركى.

 

وأشارت التقرير إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الأشخاص الذين ربما تم اعتقلاهم بسببب أنشطة معادية للدولة بسبب العدوان التركى فى شمال سوريا فى الصيف الماضى والذى يستمر حتى الآن، ولكن وفقا لاستطلاعات أولية تم تحديد 186 شخصا تم توقفهم، منهم 24 تم اعتقالهم بتهمة الدعاية للإرهاب، والمدنون هم الذين ينتقدون الدولة على وسائل التواصل الاجتماعى أيضا، ولكن المحاكمات لم تبدأ بعد.

 

وأضاف التقرير أن الحرية فى أردوغان ثمنها غالى للغاية، حيث يتم دفعه سنوات فى السجن ، وقالت ماري ستروثرز ، مديرة منظمة العفو الدولية بأوروبا: "إننا ندعو إلى وضع حد لهذه الملحمة الطويلة من الظلم"، "منذ لحظة الاعتقال ، أصبح من الواضح أنه كان إجراءً ذا دوافع سياسية ، تم إطلاقه بهدف إسكات المجتمع المدنى داخل تركيا، حيث يتم اصدار أمر بدخول من يعارض الديكتاتور أردوغان السجن لسنوات دون أى أدلة موثوقة لدعم الاتهامات التى تطلق عليهم"


تركيا

اردوغان

اعتقالات

رئيس تركيا

انقرة

سوريا

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