سقوط نصاب استولى على 70 ألف جنيه بعد مغافلته لموظفة بشركة صرافة بمصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على شخص نصب على موظفة في شركة صرافة وقام بمغافلتها ، والاستيلاء على 70 ألف جنيه مصري دون تسليمها 17 ألف ريال سعودى مبلغ تغيير العملة في مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا من قسم شرطة مصر الجديدة ، يفيد بأن كـــلاً مــن" ك.ع.خ"33 سنة موظفة بشركة للصرافة الكائنة بدائرة القسم و "و.ن.ف" 45 سنة االمدير التنفيذي لذات الشركة ، بتضررهما من "م.م"61 سنة بالمعاش ومقيم دائرة قسم شرطة الزيتون ، لقيامه بالحضور لمقر الشركة عملهما، وطلبه من الأولى استبدال مبلغ مالي 17 ألف ريال سعودي للعملة المصرية إلا أنه تمكن من مغافلتها ، والاستيلاء على مبلغ مالي 70,660 ألف جنيه مصري ( قيمة تغيير العملة ) دون تسليمها المبلغ المالي حوزته ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 17 ألف ريال سعودي ، وأقر بإنفاقه المبلغ المُستولى عليه ودفعه كمقدم لشراء سيارة ماركة فيات تيبو ( تم التحفظ عليها )، وباستدعاء المجني عليهما تعرفت الأولى على المتهم ، واتهماه بالسرقة ، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تأتى تلك الجهود في إطار مكافحة جميع جرائم السرقة و ضبط الخارجين عن القانون بكافة قطاعات العاصمة، وضبط المتورطين في جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.